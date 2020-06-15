Türk yetkili: Lavrov'un ziyareti, Libya ordusunun Sirte'ye operasyon planından dolayı ertelendi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Rus askeri ve güvenlik makamlarından oluşan heyetin İstanbul'a gerçekleştireceği ziyaretin ertelenmesinin ayrıntılar netleşmeye başladı. Konuya ilişkin konuşan bir Türk yetkili, ziyaretin "Libya ordusunun Sirte'ye operasyon planından dolayı" ertelendiğini söyledi.

Libya'da Birleşmiş Milletler'in (BM) tanıdığı ve Türkiye'nin desteklediği Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), General Halife Hafter'e bağlı milislerin kontrolündeki önemli yerleri ele geçirmeye devam ederken Rusya ateşkes için diplomasi trafiğini sürdürüyor. Ancak Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Rus askeri ve güvenlik makamlarından oluşan heyetin pazar günü yapılması öngörülen Türkiye ziyareti ertelendi.

Sirte, Libya'nın enerji ihraç merkezlerinden birisi

Reuters'a konuşan Türk yetkili, uzmanlar seviyesinde Ankara ile Moskova arasında görüşmelerin sürdüğünü belirterek bu temaslarda beklenen sonuca varılamadığı için Rus heyetinin ziyaretinin ertelendiğini kaydetti. Yetkili iki taraf arasında görüş ayrılığı bulunan konular olduğuna dikkat çekerek "Lavrov'un ziyaretinin ertelenmesinin ana sebeplerinden birisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin Sirte'ye operasyon planı” dedi.

Trablus ve Bingazi arasında kalan Sirte Akdeniz kıyısında Libya'nın enerji ihraç merkezlerinden birisi olarak öne çıkıyor.

"Rusya ile temel prensiplerde görüş ayrılığımız yok"

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile pazartesi günü İstanbul'da görüşen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Libya konusunda Rusya ile temel prensiplerde bir sıkıntı olmadığını savundu. Çavuşoğlu teknik düzeyde toplantılar gerçekleştirildiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu toplantılarda gördük ki, temel prensipler konusunda hiçbir görüş ayrılığımız yok Rusya ile. Ama burada, özellikle ateşkesin kalıcı olması için, ayrıca ateşkes sonrasında atılacak adımların modalitelerinin detaylı bir şekilde belirlenmesi için görüşmelere teknik düzeyde devam edilmesinin daha faydalı olacağına karar verdik."