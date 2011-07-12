-TÜRK YEREL MEDYASI AB YOLUNDA PROJESİ ERZURUM (A.A) - 12.07.2011 - Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Dr. Hilmi Bengi, Avrupa Birliğinin (AB) yolunun kamuoyundan ve halkın bilinçlenmesinden geçtiğini belirterek, ''Halk, Avrupa Birliğine inanırsa, Avrupa Birliğine girme yolunda halkta bir bilinç oluşursa, katılım süreci de kolaylaşır'' dedi. Palandöken Dağı'ndaki Palan Otel'de gerçekleştirilen ''Türk Yerel Medyası AB Yolunda Projesi''nin, 3. Bölgesel Değerlendirme Semineri kapsamında ''Türk Yerel Medyasının AB Sürecinde Daha Etkin Rol Alması'' konulu panel düzenlendi. Hilmi Bengi, panelde yaptığı konuşmada, Avrupa Birliği Bakanlığı'nın 10 ilde yapmayı planladığı yerel medyayla paylaşım etkinliği çerçevesinde Erzurum'da olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. AB'nin yolunun kamuoyundan ve halkın bilinçlenmesinden geçtiğini vurgulayan Bengi, ''Halk, Avrupa Birliğine inanırsa, Avrupa Birliğine girme yolunda bir bilinç halkta oluşursa, katılım süreci de kolaylaşır. Eğer Türkiye Avrupa Birliğine girecekse, Türk halkının buna inanması ve bu konuda iradesini ortaya koyması lazım. Halkın iradesinin ortaya konulabilmesi için de halkın bilinçlenmesi lazım. Halkın bilinçlenmesini sağlama, tabii ki medyanın önemli rol üstleneceği bir sahadır'' diye konuştu. Bu konuda yerel medyanın önemine işaret eden Bengi, ''Nasıl ki milli mücadele sırasında Atatürk'ün 'fazilet adaları' olarak nitelendirdiği yerel medya önemli bir misyon üstlenmişse, ki Erzurum basını da aynı şekilde bu konuda çok önemli bir rol üstlenmiştir, aynı şekilde Atatürk'ün muasır medeniyetler seviyesine ulaşma olarak nitelendirdiği bu yolda eğer biz ilerleyeceksek, bunun yolu da yine yerel medyadan geçer.'' AB sürecine çeşitli eleştiriler yöneltenler olabileceğini ifade eden Bengi, ancak Atatürk'ün koyduğu muasır medeniyetler seviyesine ulaşma hedefine, bugünkü süreç itibarıyla en yakın yolun AB yolu olduğunu vurguladı. AB sürecini, ''çağdaşlaşma ve aydınlanma süreci'' olarak niteleyen Bengi, bu süreçte yerel medyanın rolünün de halkın bilinçlenmesine aydınlanmasına katkı sağlamak olduğunu söyledi. Bu yönüyle Avrupa Birliği Bakanlığının, ''Türk Yerel Medyası AB Yolunda Projesi'' ile çok önemli bir işlev üstlendiğini belirten Bengi, ''Bu proje halkın sürece katılımının sağlanması noktasında yerel medyanın misyon üstlenmesi için önemli bir fırsattır. Onun için sizleri tebrik ediyorum'' dedi. -''AA YEREL MEDYAYLA BAKANLIK ARASINDA KÖPRÜ OLUŞTURABİLİR''- Hilmi Bengi, AA'nın yerel medyayla Avrupa Birliği Bakanlığı arasında köprü oluşturabileceğini belirterek, bu çerçevede bir proje hazırlıklarının bulunduğunu bildirdi. Bengi, şunları kaydetti: ''Yaygın medyayla partnerlik görüşmelerimiz devam ediyor. AB projelerinden yararlanmak istiyoruz. Bu çerçevede bir proje hazırlıyoruz. Eğer bu projeyi yaygın medyanın ötesinde yerel medyayla da paylaşabilirsek, AB sürecinde halkın bilinçlenmesi, AB'nin ne anlama geldiği noktasında bize ne gibi kazançlar sağlayacak, hangi edinimleri elde edeceğiz bu noktada bir bilgilendirme projesine aracılık etmekten mutluluk duyacağımızı ifade etmek istiyorum.'' AA'nın milli mücadele sırasında iç ve dış kamuoyunun aydınlatılması amacıyla kurulduğunu ve kamuoyuna en doğru haberi vererek, Türkiye'nin sesini dünyaya duyurduğunu belirten Bengi, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Bu çerçevede dünyanın değişik noktalarında AA'nın temsilcileri var. Avrupa'da 10 farklı yerde muhabirlerimiz görev yapıyor. Ağırlıklı olarak Almanya'da konuşlanmış durumdayız. Berlin'de ve Köln'de birer temsilciliğimiz var. Almanya'nın değişik yörelerinde vatandaşlarımızın ağırlıklı olduğu yerleşim birimlerinde AA muhabirleri görev yapıyorlar. Bunun yanı sıra İngiltere, Fransa, Belçika'da temsilcilerimiz görev yapıyorlar.Balkanları son zamanlarda biraz daha ağırlıklı olarak gündemimize aldık. Batı Balkanları Saraybosna temsilciliğimiz merkezinden, Doğu Balkanları da Sofya temsilciliği merkezimizden takip etmeye çalışıyoruz.'' -ALMANYA BÜLTENİ- Almanya bülteni hakkında bilgi de veren Bengi, Almanya bülteninin, bu ülkedeki Türklerin haber alma ihtiyacını karşılamaya yönelik olduğunu söyledi. AA'nın 81 ildeki yerel medyaya dönük il bülteni olduğunu da anlatan Bengi, ''Bu projeyi bir bakıma Almanya'ya taşıdık. Almanya'da başlattığımız bu projeyi bir Avrupa bülteni haline dönüştürmeyi hedefliyoruz. AB süreci içerisinde sanıyorum böyle bir bülten hazırlığı yapmak da bizim açımızdan bir görev halini almaya başladı. Almanya bültenimizi geliştirmeyi ve bir Avrupa bülteni haline dönüştürmeyi planlıyoruz.'' -''BİZİM İÇİN ÖNEMLİ OLAN YERELE GİTMEK''- Avrupa Birliği Bakanlığı Araştırma ve Dokümantasyon Başkanlığı Koordinatörü Başak İlisulu da konuşmasında, Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış'ın ''AB yerelde başlar'' sözünü anımsatarak, bu doğrultuda çalıştıklarını söyledi. İlisulu, ''Bizim için önemli olan yerele gitmek, yerele vakit ayırmak ve yereldeki insanlarla yüz yüze olmak. Sizin sorularınızı da cevaplamak istiyoruz. Bu projenin aslında çıkış noktası da bu'' diye konuştu. Daha sonra İlisulu, Bengi'ye plaket sundu. Seminer kapsamında, Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü Basın Yayın Dairesi Başkanı Bahattin Akyön, kurumunun çalışmaları hakkında sunum yaptı.