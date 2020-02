Türk yarışçılığının derbisi 'Gazi Koşusu' yarın koşulacak

İSTANBUL, (DHA)

Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından beri aralıksız düzenlenen Türk yarışçılığının derbisi; Gazi Koşusu, 21 tayın katılımıyla yarın saat 17.15\'te İstanbul Veliefendi Hipodromu\'nda koşulacak.

Bu yılın şampiyon tayını ilan edecek çim pistteki 2400 metrelik koşunun birincilik ikramiyesi 1 milyon 650 bin TL olarak belirlenirken, ikinciye 660 bin TL, üçüncüye 330 bin TL ve dördüncüye ise 165 bin TL ikramiye verilecek. Yetiştiricilik primi olarak toplam 701 bin 250 TL dağıtılacak.

92. Gazi Koşusu\'nu kazanacak atın sahibi, birincilik ikramiyesiyle beraber toplam 2 milyon 523 bin 350 TL\'nin sahibi olacak. Kazanan atın sahibi aynı zamanda atın yetiştiricisi olması durumunda 412 bin 500 TL daha kazanırken, toplamda ise bu rakam 2 milyon 935 bin 850 TL olacak.

Koşuya katılacak 21 atın kura çekimi sonrası başlangıç sıraları şu şekilde oluştu:

1- Rhythm Divine

2- Fire and Smoke

3- Keremito

4- Süperstar

5- Hep Beraber

6- Run and Win

7- Cankılıç

8- Sharpa

9- Grayamazon

10- Civanım

11- Katma Değer

12- Distant Shining

13- Mister Görkem

14- Avukat

15- Run For Derya

16- Urla Fırtınası

17- Mekiskir

18- Kobra

19- Vancouver

20- Peri Lina

21- Ganando Solo

