Türk yarışçılar Dünya Şampiyonu oldu

Dünya Daktilografi, bilgisayar ve internet şampiyonaları, Anadil dereceleri ve Çok dilli yarış dereceleri kategorilerinde Küçükler, Öğrenciler, Gençler ve Deneyimliler yaş sınıflarına ayrı ayrı değerlendiriliyor.



Yarışmacılar şampiyonalarda 10 ve 30 dakikalık sürelerde klavye veya daktiloda bilinmeyen metinleri mümkün olduğunca hızlı ve hatasız girmeye çalışıyor. Bu yılki yarışmaya internet üzerinden de katılınabilen yarışma 15 Nisan - 15 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşti, son günleri oldukça çekişmeli geçti..



Birleşmiş Milletler’e bağlı İNTERSTENO Federasyonu üyesi 36 ülkeden finale kalan 1214 yarışçının katıldığı şampiyonada Türk yarışmacı Mehmet Hakan Çayköylü dünya rekoru kırdı. Yarışmada küçükler kategorisinde de Sezin Aktürk 2 altın madalya kazandı. Toplam 8 yarış listesinde verilen 24 madalyadan 13’ünü Türk yarışçılar alarak büyük bir başarıya imza attı.



14 Nisan'da başlayıp 15 Mayıs'a kadar süren şampiyonada kesinleşen derecelere göre 0-12 yaş (küçükler) kategorisinde Sezin Aktürk Anadil yarışında dakikada 72 sözcükle; Çok Dilli yarışta toplam 5 dili ortalama 42 sözcük süratle yazarak 2 Dünya Şampiyonluğu kazandı.

13-16 yaş (öğrenciler) kategorisinde de Mehmet Hakan Çayköylü Çok Dilli yarışta toplam 15 dili ortalama dakikada 60 sözcük hatasız süratle yazarak dünya rekoru ile şampiyon oldu.



Anadil yarışları ve Çok Dilli yarışlar olarak toplam 8 yarış listesinde en iyi üçer dereceye verilecek toplam 24 madalyanın 13’ünü Türkler; 7’sini de Çekler alırken ABD 2, Almanya ve Fransa da birer madalya kazandı.



Anadil yarışlarında: Küçüklerden Fatih Kayacı ikinci, Koray Demirbaş üçüncü; 13-16 yaş kategorisinde Mehmet Hakan Çayköylü ikinci, Ezgi Aktürk üçüncü; 21-99 yaş kategorisinde Emrah Kuyumcu dakika 126 hatasız sözcük derecesiyle ikinci oldu.



Çok Dilli yarışlarda Küçüklerden Fatih Kayacı 4 dilde yazarak; 13-16 yaş kategorisinde de Mustafa Kaya 16 dilde yazarak ikinciliği kazandı. 17-20 yaş kategorisinde Fatih Ay 16 dilde yazarak üçüncü, 21-99 yaşta da Recep Ertaş 16 dilde yazarak ikinci, Hakan Kurt da 16 dilde yazarak üçüncü oldu.

