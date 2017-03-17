"Türk yargısı tartışmasız Alman yargısından daha adil bir yargıdır."

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas'ın gönderdiği mektupla ilgili konuştu. Heiko Maas'ın gazeteci Deniz Yücel'in serbest bırakılırsa adil bir yargılanma yapılabileceğini yazdığını aktaran Bozdağ, "Bir Adalet Bakanı böyle bir cümle kurabilir mi? Türk yargısı tartışmasız Alman yargısından daha adil, daha bağımsız, daha tarafsız bir yargıdır" dedi.

Kocaeli'de referandum çalışmalarına devam eden Bozdağ'ın konuşmasının ilgili kısmı şöyle;

"Bakan diyor ki 'Deniz Yücel'i, serbest bırakmazsanız adil yargılanma yaptığınıza biz inanmayız', bir Adalet Bakanı böyle bir cümle kurabilir mi? 'Adil yargılama ancak o serbest bırakılırsa olur.' Bir yandan yargı bağımsızlığı diyor, öte yandan da Türkiye'nin Adalet Bakanı'ndan 'Yargıya müdahale edin, eğer müdahale etmez, serbest bıraktırmazsanız biz sizin yargınızın adil olduğuna inanmayız' diyor. Kusura bakmasınlar Türk yargısı tartışmasız Alman yargısından daha adil, daha bağımsız, daha tarafsız bir yargıdır."