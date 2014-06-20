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Dünya

Türk yapımı sniper tüfeği Fransa'da çalındı

MKE yetkilileri, kilitli güvenlikli bir kabinde sergilenen tüfeğin özel bir alyen anahtarı kullanılarak çalındığını belirtiyor

20 Haziran 2014 17:39

Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilen silah fuarına katılan MKE'nin geliştirdiği keskin nişancı tüfeği, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı.

Paris'te 18-20 Haziran arasında gerçekleşen ve Türkiye'den 11 firmanın katıldığı "Eurosatory" fuarında Makine Kimya Endüstrisi bir şok yaşadı.

Bora 12 sniper tüfeği MKE'nin standından çalındı. MKE yetkilileri, kilitli güvenlikli bir kabinde sergilenen tüfeğin özel bir alyen anahtarı kullanılarak çalındığını belirtiyor.

7,62 mm çapında 1.200 metre etki mesafesine sahip bir keskin nişancı tüfeği olan Bora 12, yüzde 100 Türk yapımı bir keskin nişancı silahı. Bora 12'yi çalan kişi bu silahı kullanamayacak çünkü yetkililer tüfeğin ateşleme piminin üzerinde olmadığını kaydetti. 1.2M uzunlukta  ve 6Kg ağırlıktaki tüfeğin nasıl çıkarıldığı da merak konusu. 

Polis araştırmalarını sürdürüyor.


Yarışmada birinci olmuştu


Bora12, Pakistan'da düzenlenen uluslararası atış yarışmasının galibi olmuştu.

MKE üretim şefi Mehmet Demirel, "Silahımız JMK BORA12 uzun menzilli keskin nişancı tüfeğidir 7,62 mm. Çapında, bin metre nokta hedefi, bin iki yüz metre tesirli hedefi olan bir silahtır. Kendi konseptinde dünya birincisi olmuş bir silahtır. Şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri Jandarma Özel Harekatı operasyonel bölgelerde bu silahı aktif olarak kullanmaktadır." diyerek silahı tanıtmıştı..


Yüzde 100 Türk malı


Yurt dışından da çok sayıda sipariş alan tüfekle ilgili Demirel, ayrıca: "Bu silah MKE silah fabrikası açısından çok önemli bir silahtır. Sebebi 1935 yılında kurulan silah fabrikasında ilk yerli patentli üründür, yüzde yüz Türk malıdır, yüzde yüz kendi ürünümüzdür. Bu silahımız bir çok Avrupa ülkesinde ihraç edilmektedir. Özellikle Azerbaycan ordusunun milli silahı konumundadır."

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