Türk Yahudi Toplumu: Sinagogumuz önünde yapılan 'gösteri'yi kınıyoruz, gereği yapılsın!

Türk Yahudi Toplumu'ndan, Alperen Ocakları'na bağlı olduğunu söyleyen bir grubun, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya dedektör yerleştirilmesini öne sürerek Neve Şalom Sinagogu önünde yaptığı "gösteri"yi kınama açıklaması yapıldı. Açıklamada, "Bu akşam Neve Şalom sinagogumuz önünde yapılan provokatif gösteriyi kınıyoruz, ilgili makamlardan gereğinin yapılmasını bekliyoruz" dendi.

Grup, sinagog önünde "İbadet yaptırmayız" tehdidinde bulunmuştu. Daha önce LGBT-İ'lere yönelik sarf ettiği "nefret söylemleri" ile gündeme gelen Alperen Ocakları İl Başkanı Kürşat Mican "Nasıl orada bizim ibadet özgürlüğümüzü engelliyorsanız, biz de sizin burada ibadet özgürlüğünüzü engelleriz" diye konuşmuştu.

Türk Yahudi Toplumu'ndan yapılan açıklama şöyle:

