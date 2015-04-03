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Türk Yahudi cemaatinden 'Gülen, Mason' haberlerine tepki

Fethullah Gülen’in Yahudi cemaatinden çantayla para aldığını iddia eden habere, Türk Yahudi Cemaati yönetimi tepki gösterdi

03 Nisan 2015 14:25

Hükümete yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesinin Gülen cemaati lideri Fethullah Gülen’in mason olduğunu iddia eden haberine Türk Yahudi Cemaati yazılı bir açıklama yayımlayarak tepki gösterdi.

Şalom gazetesinin yayımladığı Cemaat yönetiminin konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeler yer aldı: “Bazı web, gazete ve TV’lerde görülen ‘Yahudilerden çanta içinde para’ haberi, olayların altında bir Yahudi yaratmak ve bunu genelleştirerek Yahudiliği vatanımızın düşmanı, bizleri de bilinçlere vatan haini olarak kazıyan, iradelerin sessizliğinde maalesef alışkanlık haline gelmiş haber ve yayınlara örnek teşkil etmektedir. Bu ve benzeri yayınları esefle kınıyoruz.”

 

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