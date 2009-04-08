Türk ve Yunan askerleri depreme karşı birleşti!

Türkiye- Yunanistan Birleşik Doğal Afetlere Müdahale- 2009 Tatbikatı, her iki ülke silahlı kuvvetlerine bağlı timler tarafından yapıldı.



Ankara Sivil Savunma Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü'ndeki tatbikatının ilk bölümü, Deprem Simülasyon Merkezi'nde yapıldı. Burada, senaryo 7.4 büyüklüğünde bir deprem yaratıldı. Merkezdeki simülatörde deprem anında yaşananlar gerçeğe yakın şekilde canlandırıldı.



Her iki ülkenin doğal afet arama kurtarma (DAK) timi, deprem sonrası afet bölgesinde yapılacak müdahaleleri canlandırdı. Deprem sonrası bölgeye temsili olarak keşif timleri intikal etti. Ardından Türk ve Yunan DAK timleri helikopterlerle ve araçlarla bölgeye gelerek arama kurtarma faaliyetine başladı. Timler, enkaz altından kurtarları yaralıları ambulanslarla en yakın sağlık birimine kaldırıldı. Çalışmalara arama köpekleri de katılarak, enkazda canlı olup olmadığı araştırıldı. Ortak tatbikatta, çok katlı bir binadaki depremzedelerin tahliyesi de havadan halat yardımıyla yapılan tahliyelerle gerçekleştirildi.



Tatbikat sonrası Türk Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndan Tuğgeneral Abdullah Barutçu ile Yunanistan’dan Tuğgeneral Loanis Parliaris karşılıklı olarak birbirlerine günün anısına hediyeler taktim edip, ilk yardım çadırı, doğal afetler harekat üssü ve DAK sergisinde incelemelerde bulundu. Bu arada Yunan DAK timinde bulunan kadın asker Vasiliki Maragou’nun tatbikata ojeli elleri ve makyajlı katılması dikkat çekti.



Öte yandan arama köpekleri de eğiticileriyle birlikte köpek engel parkurunda ‘itaat gösterisi’ sergiledi.



Üçüncü tatbikat gerçekleştirildi



Türkiye ve Yunanistan DAK birlikleri arasındaki tatbikat, iki ülke arasındaki mevcut güven artırıcı önlemler kapsamında gerçekleştirilen üçüncü tatbikat oldu. Doğal afetlere müdahale tatbikatlarının ilki 2006 yılında Ankara’da, ikincisi ise 2008 yılında Atina’da yapılmıştı. Tatbikat, 10 Nisan Cuma günü sona erecek.

