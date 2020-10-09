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Türk ve Yunan askeri heyetleri NATO Karargâhı'nda görüştü

09 Ekim 2020 16:17

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye ve Yunanistan askeri heyetlerinin NATO Karargâhı'nda toplantı yaptığını açıkladı.

Bakan Akar, "Türkiye ve Yunanistan askeri heyetleri, ayrıştırma mekanizması oluşturulmasına yönelik ilk toplantısını NATO Karargâhı’nda gerçekleştirdi." açıklamasında bulundu" dedi. 

Bakan Akar, "İki ülke arasındaki diyalog mekanizmalarının, kazaları ve olayları önlemek için alınması gereken tedbirlerin de belirlenmesinden yanayız. Bundan da umutluyuz. Bu çalışmaları gerçekten destekliyoruz, destekledik. Bu çerçevede askeri heyetlerimiz çalışmalarını sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

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