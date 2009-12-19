Türk ve Tuğluk için 'Siirt modeli' tartışılıyor

T24 - Kulislerde yasaklı iki ismin Meclis’e dönmesi için, daha önce Erdoğan için uygulanan formül tartışılıyor. Buna göre iki milletvekili istifa edecek ve ara seçimle Tuğluk ile Türk bağımsız olarak yeniden parlamentoya girecek. Ancak AKP cephesi bu iddiaları yalanladı.



Siyasi kulislerde dün (18 Aralık 2009) günboyu, DTP’nin bağımsız kalan milletvekillerinin istifadan vazgeçmelerinde, AKP’nin herhangi bir rolü olup olmadığı tartışıldı. DTP’nin kapatılmasıyla kilit isim haline gelen Bağımsız Milletvekili Ufuk Uras önceki gün aralarında TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu, Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İyimaya ile Dengir Fırat’ın da bulunduğu bazı AKP’lilerle görüşerek, Başbakan Erdoğan’a TBMM yolunu açan “Siirt” modelinin, milletvekilliklerinin düşürülmesine karar verilen Ahmet Türk ve Aysel Tuğluk için de uygulanıp uygulanamayacağı yönünde nabız yokladı. Uras temaslarının ardından da basına AKP kanadından olumlu sinyal gelmesi durumunda bağımsız kalan DTP’li milletvekillerinin istifadan vazgeçebilecekleri mesajını verdi. Uras’ın “jest olursa, olumlu sinyal gelirse istifadan vazgeçilebilir” mesajının ardından dün DTP’lilerin Meclis’te kalma kararı almaları gözleri AKP kanadına çevirdi.



Konuyla ilgili VATAN’ın sorularını yanıtlayan Adalet Komisyonu Başkanı İyimaya, Uras’ın kendisini arayarak “ara seçim şartlarını sorduğunu, 28 milletvekilliğinin boşalması dışında ara seçimi gündeme getirecek bir başka yol olup olmadığını” sorduğunu söyledi. Uras’a Anayasa ve yasa hükümleri çerçevesinde bilgi verdiğini belirten İyimaya, “Tümüyle teknik bir konuşmaydı” dedi. İyimaya gibi Kuzu da Uras’ın kendisinden sadece ara seçim şartlarıyla ilgili bilgi aldığını, bunun ötesinde bir görüşme yapmadığını söyledi.



Bozdağ: Siirt modeli de devreye girme de yok



AKP Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ da, istifalar konusunda DTP’lileri iknaya yönelik herhangi bir girişimlerinin olmadığını belirterek, şunları söyledi:



“Meclis içinde ya da telefon yoluyla milletvekilleri birbiriyle görüşebilir. Ama bu görüşmeler sadece o milletvekilinin şahsını bağlar. Ancak partimiz adına, partiyi temsil eden, tüzel kişiliği ya da meclis grubu adına bu arkadaşlarla bir konuşma, görüşme yapılmamıştır. Ayrıca ben başından beri bu milletvekillerinin istifa etmeyeceklerini düşünüyorum. Çünkü dava sonuçlanmadan önce sine-i millet açıklamaları oldu, ama kapatma kararından sonra biraz farklı konuşmaya başladılar. Arkasından ’Seçmenlerimiz Meclis’te kalın diyorlar’ dediler. Sonra yine ’üzerimizde farklı baskılar var’ şeklinde açıklamalar yaptılar. En sonunda baktık ki, yeni partinin tabelalarını asmaya başladılar. Ama partimizle görüşme yapılmaksızın, görüşme yapılmış gibi kamuoyuna mesajlar verildi. Ben şahsen başından beri bu arkadaşların böyle bir seçeneği yani istifa yöntemini kullanmayacaklarını, bunun bir siyasi manevra olduğunu düşünüyordum. Nitekim öyle oldu.” Bozdağ, Türk ve Tuğluk’un parlamentoya yeniden girebilmeleri için Siirt modeli uygulanacağına ilişkin soruya da, “Böyle bir şeyin olması sözkonusu değil. Bu da bizim partimizle müzakere edilmiş, konuşulmuş değil. Böyle bir şeye olumlu bakmayız” yanıtını verdi.



Önce Kamer Genç’i ikna etsinler



Siirt modeli çerçevesinde, Türk ve Tuğluk’un yeniden parlamentoya dönebilmeleri amacıyla Mardin’de ara seçim yapılabilmesi için istifa ettirilebilecekleri iddia edilen AKP’nin Mardin milletvekilleri, parti yöneticilerinden dün bu iddialarla ilgili bilgi aldılar. Bir AKP Mardin milletvekili konuyla ilgili VATAN’a, “Bu işi hiç ciddiye almadık. Ama iddiaların kaynağını öğrenmek için parti yönetimimizle konuştuk. Anladık ki işin aslı astarı yok. Zaten istifa meselesini biz kabul etsek bile Başbakanımız kabul etmez. Siirt örneği çok farklıydı. O zaman arkadaşlarımız Başbakanımızın milletvekili seçilebilmesi için istifa ettiler. Şimdi Türk ve Tuğluk’un yeniden milletvekili olabilmeleri için AKP’li milletvekilleri olarak istifa edersek, bunu bırakın Mardin seçmenini, Türkiye genelindeki AKP seçmenine nasıl izah ederiz? Bunun siyasi pek çok olumsuz yansıması olur” dedi. Aynı milletvekili esprili bir dille, Siirt modelinin uygulanabilmesi için daha uygun iller bulunabileceğine de işaret etti. “Mardin’de 4 AKP milletvekili var. Onun yerine iki bağımsızın milletvekili olduğu Tunceli’yi neden düşünmüyorlar? Eğer amaç Sayın Türk’ü yeniden milletvekili seçtirmekse, Kamer Genç’i ikna etsinler” diye konuştu.