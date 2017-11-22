Türk ve Suriyeli öğrenciler Gazi Meclisi ziyaret etti

İSTANBUL, (DHA) - BAĞCILAR Belediyesi ve Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı tarafından “Mültecilerin Sosyal ve Kültürel Uyumu” projesi kapsamında 20 Türk ve 20 Suriyeli öğrenci,15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Gazilik ünvanını alan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Anıtkabir’i ziyaret etti.

Ankara’yı ziyaret eden öğrencilerin ilk durağı Türkiye Belediyeler Birliği oldu. Öğrenciler gezi sırasında Milli Eğitim Bakanlığı’nı da ziyaret etti.

15 TEMMUZ SALDIRISINDA HASAR GÖREN YERLER GEZİLDİ

Gezide, öğrencilerin en çok etkilendiği yer Gazi Meclis binası oldu. TBMM’ye giden çocukları AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu karşıladı. Taşkesenlioğlu’nun eşlik ettiği öğrenciler 15 Temmuz hain darbe girişimi saldırısında hasar gören yerleri gezdi.

SURİYELİ VE TÜRK ÖĞRENCİLERDEN ANITKABİR ZİYARETİ

Gezi programı kapsamında ellerinde Türk bayraklarıyla Anıtkabir’i de ziyaret eden öğrenciler, \" Hep adını duyduğumuz ve televizyondan izlediğimiz yerleri görme fırsatı bulduk. Gazi Meclis ve Anıtkabir bizi çok heyecanlandırdı. İnsan canlı görünce daha çok etkileniyor. Arkadaşlarımıza da Ankara’ya gelmelerini ve buraları gezmelerini tavsiye ediyorum” dedi.

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