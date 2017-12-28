Türk ve Suriyeli kursiyerlerin diktiği bayraklar okullarda dalgalanacak

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA\'da Eyyübiye Halk Eğitim Merkezi\'nde kurs gören çoğunluğu Suriyeli kursiyer tarafından hazırlanan Türk bayrakları il ve ilçedeki okullara gönderiliyor.

Eyyübiye Halk Eğitim Merkezi\'nde Türk ve Suriyelilerin oluşturduğu 398 kursiyer, başta giyim, dikiş, nakış ve sekreterlik branşlarındaki çeşitli kurslarda eğitim görüyor. Kurslara büyük ilgi gösteren çoğunluğu Suriyeli kursiyer, son günlerde kent merkezi ve ilçelerdeki okullarda yıpranan Türk bayraklarının yerine yeni bayrak yapımına başladı. Proje kapsamında milli birlik ve beraberliğin sembolü olan Türk bayraklarını hazırlayan Suriyeli kursiyerler, büyük özgen gösterdikleri bayrakları dikip ay-yıldızı işledikten sonra bayrağı paketliyor. Hazırlanan bayraklar, daha sonra çoğunluğu kırsal mahallelerde bulunan okullara asılmak üzere hediye olarak gönderiliyor. Usta öğreticiler eşliğinde gönüllü olarak Türk bayraklarını diken Suriyeli kursiyerler, aldıkları eğitimleri sonucunda hem meslek öğreniyor, hem de okulların bayrak ihtiyacını karşılıyor.

Suriyeli kursiyerlerin hazırladıkları Türk bayraklarını ücretsiz olarak okullara hediye edildiğini belirten Eyyübiye Halk Eğitim Merkezi\'nde usta öğretici Ebru Akça şunları söyledi:

\"Eyyübiye Halk Eğitim olarak toplamda 398 Türk ve Suriyeli kursiyerimiz bulunmaktadır. Bu kursiyerlerimiz il ve ilçedeki tüm okulların bayrak ihtiyacını karşılamak için proje dahilinde seri üretime başladı. Kursiyerlerimiz gönüllü olarak bayrak dikimini yapıyorlar. Paketlenerek hazır hale gelen bu bayraklarımız daha sonra okullara ulaştırıyoruz. Burada eğitim alan Suriyeli kursiyerlerimiz, kurs sonunda belgelerini alarak kendi işlerinin patronu olabilecekler. Tabi bu kursiyerler sadece bayrak dikimi yapmıyorlar, aynı zamanda paketleme olsun, giyim, dikiş, nakış olsun, sekreterlik gibi çeşitli kurslarımızda eğitim alıyorlar. Bizler bu kursiyerlerimizle gurur duyuyoruz.\"

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