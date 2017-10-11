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Türk ve Suriyeli çocuklar izcilik kampında buluştu

İstanbul, 11 Ekim, (DHA)- SURİYE'DEKİ iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan ailelerin yaşadıkları yerdeki insanlarla kaynaşması ve toplumla entegrasyonunun sağlanması amacıyla başlatılan 'Mültecilerin Yerel Entegrasyonu' projesi kapsamında Türk ve Suriye

11 Ekim 2017 14:05

İstanbul, 11 Ekim, (DHA)- SURİYE\'DEKİ iç savaştan kaçarak Türkiye\'ye sığınan ailelerin yaşadıkları yerdeki insanlarla kaynaşması ve toplumla entegrasyonunun sağlanması amacıyla başlatılan \'Mültecilerin Yerel Entegrasyonu\' projesi kapsamında Türk ve Suriyeli çocuklar izcilik kampında bir araya getirildi.

Avcılar Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Dünya Yerel Yönetimler ve Akademisi Vakfı (WALD) ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNCHR) işbirliğinde uygulamaya konulan \'Mültecilerin Yerel Entegrasyonu Projesi\' kapsamında İstanbul\'da, aralarında Avcılar\'ın da bulunduğu 6 pilot bölge belirlendi. Bu kapsamda Türk ve Suriyeli çocuklar birbirleriyle kaynaşmaları için izcilik kampında bir araya getirildi. Avcılar Belediyesi\'ne ait araçlarla Başakşehir Parkı\'ndaki kamp alanına getirilen Türk ve Suriyeli çocuklar birbirlerini yakından tanıma fırsatı buldu. Çeşitli oyunlarla keyifli zaman geçiren çocuklar kısa sürece birbiriyle kaynaştı.

Geleceğe yapılabilecek en büyük yatırımın çocukların erdemli, özgüvenli bireyler olarak yetişmesi olduğunu söyleyen Avcılar belediye başkanı Dr. Handan Toprak Benli, “Ülkemizde misafir edilen Suriyeli çocukların laik rejime düşman olarak değil, insanlığa faydalı birer birey olarak; bilimin, sanatın ve sporun ışığında ilerleyecekleri eğitim hayatlarında başarılar diliyorum” dedi.

(FOTOĞRAFLI)

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