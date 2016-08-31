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Spor
Deutsche Welle

Türk ve Rus milli takımları sahaya çıkıyor

Rusya ile Türkiye arasındaki siyasi yakınlaşma spora da yansıdı. İki ülkenin milli takımları arasındaki dostluk maçı Antalya Stadyumu'nda oynanacak.

31 Ağustos 2016 00:10


Türkiye A Milli Futbol Takımı, 31 Ağustos Çarşamba günü 2018 FIFA Dünya Futbol Şampiyonası'nın ev sahibi Rusya ile Antalya'da bir hazırlık maçı oynayacak. Rusya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Stanislav Cherchesov bu maçla ilk kez milli takımın başında sahaya çıkacak.

24 Kasım'da bir Rus jetinin Suriye sınırında Türkiye tarafından düşürülmesinin ardından iki ülke arasında patlak veren diplomatik kriz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir mektup yazarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den özür dilemesi sonrası normalleşme sürecine girmişti. Antalya'da yapılacak dostluk maçının, iki ülke arasındaki yakınlaşma çabalarının doruk noktasını teşkil etmesi bekleniyor.

Putin gelmeyecek

Rusya Spor Bakanı Vitali Mutko, "Türk tarafı ile ilişkiler normalleşiyor, charter sefer yasağı da kaldırıldı" dedi. Bakan, "Türk hükümeti güvenliğimizi garanti etti. Ben de maça gitmeyi planlıyorum. Her şeyin iyi olacağını düşünüyorum" diye konuştu. Ancak Rusya Devlet Başkanı Putin, kimi medya organlarında çıkan haberlerin aksine, maçı izlemek için Antalya'ya gelmiyor.

Öte yandan maçı izlemek için Antalya Arena tribünlerinde iki bin kadar Rus taraftarın da olması bekleniyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Antalya Stadyumu'nda saat 21.15'te başlayacak olan karşılaşmayı Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Damir Skomina yönetecek. Jure Praprotnik ve Robert Vukan'ın yardımcı hakem olarak görev alacağı müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.

St. Petersburg'un ardından

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ankara-Moskova arasındaki uçak krizinden sonra 9 Ağustos'ta Rusya'nın St. Petersburg kentinde ilk kez bir araya gelmişti. 1,5 saatlik yüz yüze görüşmenin ardından ortak açıklama yapan liderler, ilişkilerin eski haline dönmesini istediklerini dile getirmişti. Türkiye'ye uyguladığı yaptırımları peyder pey kaldıran Rusya, son olarak hafta sonu Türkiye'ye charter seferleri yasağının kaldırıldığını duyurmuştu.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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