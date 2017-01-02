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BBC Türkçe

Türk ve Rus jetleri Suriye'de IŞİD hedeflerini vurdu

TSK ve ÖSO, kısa bir süre önce stratejik bir noktada yer alan El Bab kasabasını IŞİD'den almak üzere taarruz başlatmıştı

02 Ocak 2017 13:41

Fırat Kalkanı Harekatı devam ederken, Türk ve Rus savaş uçakları Suriye'de Irak Şam İslam Devleti'ne (IŞİD) ait hedefleri vurdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) gönderilen bilgilendirme notunda, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Türkiye'nin desteklediği Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) El Bab'ı IŞİD'den almak için başlattığı taarruza havadan ve karadan yoğun ateşle destek verilmeye devam edildiği belirtildi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, açıklamada, "Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçaklar El Bab, Bzagah ve Tadif'teki DEAŞ hedeflerine hava harekatı düzenledi. Savaş uçakları aralarında silah mevzisi, barınma ve karargah binalarının bulunduğu 8 hedefi imha etti. Hava harekatı ve topçu atışları sonucu 22 terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

TSK ayrıca, Rus savaş uçaklarının da El Bab'ın sekiz kilometre güneybatısındaki Dayr Kak bölgesine hava operasyonu düzenleyerek, IŞİD hedeflerini imha ettiğini de bildirdi.

TSK ve ÖSO, kısa bir süre önce stratejik bir noktada yer alan El Bab kasabasını IŞİD'den almak üzere taarruz başlatmıştı.

Türkiye, El Bab operasyonunda IŞİD'e karşı uluslararası koalisyonun kendisini yalnız bıraktığını öne sürerek, koalisyon uçaklarının hava desteği vermesini istiyor.

Ancak ABD daha önce yaptığı açıklamalarda, Türkiye'nin Suriye operasyonunun koalisyonun çabaları kapsamında değil, bireysel bir girişim olduğunu belirtmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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