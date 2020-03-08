Türk ve Rus heyetler, İdlib'deki mutabakat ardından bir araya gelecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 5 Mart'ta Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı görüşmenin ardından varılan anlaşmanın maddelerinden biri için heyetler arası görüşme yapılacak. Buna göre M-4 karayolu etrafında oluşturulacak güvenlik koridoru, iki ülkenin askeri heyetleri arasında görüşülecek.

Cumhuriyet'ten Hüseyin Hayatsever'in haberine göre, Türkiye ve Rusya'dan heyetler bu hafta Ankara'da M-4 karayoluna kurulacak güvenlik koridoru için toplanacak. Görüşmede, İdlib’in ortasından geçen ve halen “ılımlı silahlı muhaliflerle" HTŞ ve bağlantılı grupların kontrolündeki M-4 karayolunun kuzey ve güneyindeki 6’şar kilometrelik alandan bu örgütlerin çekilmesi için yol haritası belirlenecek.

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İlk aşamada Türkiye’nin, M-4 etrafında TSK ile birlikte hareket eden grupları Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin terör örgütleri listesinde bulunan gruplarla ayrıştırması gerekecek. Ankara’da Rus heyetle yapılacak müzakerelerde HTŞ ve bağlantılı grupların çekilmeyi reddetmesi durumunda nasıl adımlar atılacağının da görüşülmesi bekleniyor. Bu adımlar, Türk ve Rus askerlerinin İdlib’de M-4 karayolunda başlayacakları devriyeler için de belirleyici olacak.

Türkiye ve Rusya arasında ilk ortak devriyenin 15 Mart'ta yapılması bekleniyor.