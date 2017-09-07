Türk ve Rus anneler 'Umut' için pasta kesti

Erol AKKIR/ ANTALYA, (DHA) - TÜRK ve Rus anneler, Antalya\'da geçirdiği kazanın ardından felç olan ve kamuoyunda \'Umut\' olarak bilinen gencin tedavide geçen 10\'uncu yılını pasta keserek kutladı.

Aksu İlçesi\'nde 30 Ağustos 2008\'de araç çarpması nedeniyle ağır yaralı halde Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'ne kaldırılan genç, tedaviye alındı. Ailesine ulaşılamayan, tüm vücudu felç olan ve hastanede \'Umut\' adı verilen gence, Gülsüm Kabadayı koruyucu annelik yapmaya başladı. Rusya\'da ve Türkiye\'de yaşayan Rus annelerin de büyük ilgi gösterdiği Umut\'un koruyucu anneliğini üstlenen Gülsüm Kabadayı, Antalya\'dan sonra yaşamaya karar verdikleri Korkuteli İlçesi\'nde mutlu olduklarını, Rus annelerle birlikte Umut\'un 10\'uncu tedavi yılında böyle bir etkinlikte bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Gülsüm Kabadayı\'nın özveriyle geçirdiği 10 yılın önemine değinen Rus anneler, \"Her yerde Gülsüm Anne\'nin yanındayız. Bugüne kadar çok sayıda anne Umut\'un annesi olduğu iddiasıyla geldi. Rusya\'dan Azerbaycan\'dan ve diğer cumhuriyetlerden gelen anneler bunu ispatlayamadı. Tıbbi ve biyolojik karşılaştırmalar sonuçsuz kaldı. Önümüzdeki günlerde de bu tür başvuru ve talepler olabilir. Temennimiz gerçek anne ve ailenin ortaya çıkarılmasından yana. Fakat koruyucu anne Gülsüm Kabadayı bizleri gayreti ve gücüyle kadın olarak gururlandırıyor. O çok güçlü ve sembol bir insan. Onun şahsında tüm fedakar anneleri kutluyoruz\" dedi.

Gülsüm Kabadayı ise \"Biz Umut\'u 10 yaşında görüyoruz. Çünkü tam 10 yıl önce elimize geldi. 30 Ağustos 2008\'de araç çarpması sonucu getirildiği Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'nde tanıdık. Umut artık 10\'uncu yılını kutladığımız evladımız. Biz Rus ve Türk anneler olarak onu çok seviyoruz. Bugün Rus annelerle birlikte pastamızı kestik, sohbet ettik, hüzünlendik, gözyaşı döktük, fakat her şeye rağmen güçbirliği yapma kararlılığımızı herkese duyurduk\" diye konuştu.

Umut\'u artık oğlu olarak gördüğünü söyleyen Kabadayı, \"Gerçek annesi çıksa bile onu veremem. Tam 10 yıldır ona gece gündüz bakıyorum. Son olarak DNA testi için Rusya\'da girişimde bulunan İrade Mustafaoğul\'un gerçek annesi çıkması halinde, tek isteğim Umut\'un tedavisi sürecinde yanında bulunması. Ona moral desteği vermesi\" dedi.

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