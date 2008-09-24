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Kültür-Sanat

Türk ve Macar 'sinema kardeşliği'

Türk Filmleri Haftası nedeniyle Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bulunan Türk film yapımcıları ve yönetmenler, Macar meslektaşları ile buluştu.

24 Eylül 2008 03:00

İki ülkeden yapımcı ve yönetmenleri bir araya getiren panelin açılışını, Türk Filmleri Haftasını düzenleyen Türkiye Film Yapımcıları Meslek Birliği (FİYAB) Başkanı Galip Gültekin yaptı.

Gültekin, haftanın başlangıcı nedeniyle pazartesi günü düzenlenen galaya yoğun ilgi gösterildiğini ifade ederek, ortak yapımlar için FİYAB'ın elinden gelen desteği sağlayacağını belirtti.

Oscar ödüllü Macar yönetmen Lajos Koltai ve ünlü Macar yapımcı Laszlo Kantor, Macar sineması hakkında bilgi verdiler ve ortak yapımların gerekliliği üzerinde durdular.

Yönetmen Mustafa Altıoklar da Macaristan'da kendilerine gösterilen ilgiden çok mutlu olduklarını, ziyaretlerinin ortak yapımlara dönüşmesini dilediğini kaydetti. Altıoklar, bu konuda Türk yapımcıların Macar yapımcılarla
işbirliğine hazır olduklarını söyledi.

Türfk Filmleri Haftası çerçevesinde Budapeşte'de "Cennet", "O Kadın", "Beyza'nın Kadınları", "Yanlış Zaman Yolcuları", "120", "Hayattan Korkma" ve "Peri Tozu" filmleri gösterilecek.

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