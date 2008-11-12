Türk ve Ermeni müzisyenlerden ortak konser

Fransa'nın başkenti Paris'te yaşayan Türk ve Ermeni müzisyenler cuma günü ortak bir konser verecek. Fransa'da geleneksel Türk müziğini icra eden "Aksak Anatolia" grubu ve Ermeni şarkıcı Elise Yeghiguian Ohannessian, "Centre d'Animation Place des Fetes" salonunda birlikte sahne alacak. Konserde Türk ve Ermeni türküleri seslendirilecek.



"Aksak Anatolia" grubu, geçen yıl "Papiers d'Armenie" isimli müzik topluluğuyla, Fransa'da yaşayan Türk ve Ermeni toplumları arasında dostluğu ve barışı geliştirmek amacıyla bir konser vermişti.



Paris'te 1991 yılında "Trio Aksak" adıyla kurulan ve 2001 yılında "Aksak Anatolia" ismini alan grup, Fransa, Almanya ve Belçika başta olmak üzere çeşitli Avrupa ülkelerinin başkentlerinde 200'ün üzerinde konser verdi. Anadolu'nun çeşitli bölgelerinden halk ezgilerini derleyen grup, daha önce, "İlk" ve "Nafile" isimli iki albüm çıkardı.

