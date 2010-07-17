-TÜRK VE ERMENİ GENÇLER AYNI SAHNEDE İSTANBUL (A.A) - 17.07.2010 - Türkiye ve Ermenistan'dan 65 genç müzisyenden oluşan Türkiye-Ermenistan Gençlik Senfoni Orkestrası, Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda sahne aldı. Anadolu Kültür, İstanbul Kültür Sanat Vakfı ve Boğaziçi Üniversitesi iş birliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin katkıları ve İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti'nin desteğiyle gerçekleşen konserde, orkestrayı şefler Nvart Andreassian ve Cem Mansur yönetti. Yaşları 18 ile 23 arasında değişen konservatuvar kökenli genç müzisyenlerden oluşan Türkiye-Ermenistan Gençlik Senfoni Orkestrası, konserde, aralarında iki ülkenin bestecilerinin yapıtlarının da bulunduğu bir repertuvarı seslendirdi. Beethoven'ın ''Egmont Üvertürü'' ile başlayan konser, 18 yaşındaki genç kemancı Hande Küden'in solist olarak sahnede yer aldığı Ulvi Cemal Erkin'in ''Keman Konçertosu'' ile devam etti. Orkestra, Bizet ve Bedrich Smetana'nın eserlerini de seslendirdi.