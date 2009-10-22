Türk ve Erdoğan arasında 'şov' düellosu

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, teslim olan PKK'lılar için yapılan coşkulu karşılama için, "Şovmenlerin sayısı artarsa bu hoş olmaz" dedi. DTP lideri Ahmet Türk ise, Erdoğan'a, "Bu şov değildir. Bu coşkuyu Türk kardeşlerimizin de desteklemesi gerekir" yanıtını verdi.

Başbakan Erdoğan, gazetecilerin, "CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın açıklamalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna, başıyla "hayır" işareti yaparak, "Arkadaşlar, beni Baykal'la..." karşılığını verdi.

Teslim olan terör örgütü üyelerinin Meclis'e gelmek istediği yolundaki haberlerin hatırlatılması üzerine Başbakan Erdoğan, "Dün Ağrı'da gerekli mesajları verdim. Bunun şova dönüştürülmemesi gerektiğini söyledim. Eğer, şov gayretine girenler varsa, şovmenlerin sayısı artarsa bu hoş olmaz ve bu, bizim milli birlik sürecimizi, beraberlik sürecimizi, kardeşlik sürecimizi baltalar" dedi.

"Biz, bunun devamını istiyoruz ve bu devama herkesin katkıda bulunmasını istiyoruz. Bunlar katkı olmaz, sadece süreci baltalar. Bu, bizi de üzer, halkımızı da üzer" diyen Erdoğan, "Yani bu bir partinin, bir grubun işlettiği süreç değildir. Bu, bir devlet projesidir ve muhatabı millettir. Öyleyse burada herhangi bir olumsuz gelişmeye kimsenin katkıda bulunma hakkı yoktur" ifadesini kullandı.

Erdoğan, bir gazetecinin CHP Genel Başkanı Baykal'ın "Görüşseydik eğer karşılamaya bizi de dahil edeceklerdi..." sözlerini hatırlatması üzerine "Onu halkıma havale ediyorum. Halkım en güzel şekilde onu değerlendirir. Sayın Baykal'ın bu konuda geçmişini herkes çok iyi biliyor." dedi.

"Serbest bırakılanlar TCK'nın 221. maddesine göre mi bırakıldı?" şeklindeki soruyu da Başbakan Erdoğan, "Bu yargının sorunudur. Yargı bu konuda gerekli olan görevi neyse onu işletmiştir ve gelenleri suçsuz görmüş, serbest bırakmıştır. Olay budur" diye yanıtladı.

Erdoğan, bir gazetecinin, "Hukukun temel ilkelerinin çiğnendiği..." şeklindeki sözlerine de, "Onu Baykal'a sorun. Baykal size anlatır onu" karşılığını verdi.

DTP cephesinde durum

DTP lideri Ahmet Türk ve diğer partililer, DTP Diyarbakır il binasına gelen 34 kişiyle bir görüşme yaptı.



Başbakan Erdoğan'ın halkın coşkusunun görmesi gerektiğini söyleyen Türk, "Halkın duygularını istismar ederek, şov yaparak bir süreci götürmeye çalışırsak, gerçekten bu halka en büyük kötülüğü yapmış oluruz. Bu nedenle bunu şov olarak değil, halkın coşkusu olarak görmek lazım. Bu barışa karşı bir duyarlılıktır. Hiçbir siyasi parti böylesi coşkuyu yakalayamaz. Bu coşku barışa inancın coşkusudur. Bu coşkuyu Türk kardeşlerimizin de desteklemesi gerekir. Barışın ne kadar önemli olduğunu Türkiye'ye kavratmamız lazım" dedi.

Türk, "Daha fazla empati yaparak, daha fazla Türkiye halkıyla, Türkiye siyasi partileriyle, sivil toplum örgütleriyle diyaloglar oluşturarak bu sürecin sağlıklı bir şekilde bitmesine katkı sunacak bir duruşu göstereceğiz. Bundan kimsenin şüphesi yok" diye konuştu.

"Ankara onların kararı"

Türk, Kandil ve Mahmur'dan gelenlerin TBMM'ye gidip gitmeyecekleri yönündeki sorulara, onların artık sivil birer vatandaş oldukları yanıtını verdi. Türk, "Ne yapacaklarına kendileri karar verirler. Ankara konusunda bir görüşmemiz olmadı ancak Ankara'ya gelmek isteseler bile bu onların kararı olacaktır" dedi.

"Kıyafetlerin ne biz ne onlar farkındaydık"

PKK'lıların Diyarbakır'a kadar dağ kıyafetleriyle gelmesine ilişkin tepkilere de DTP Genel Başkan Yardımcııs Emine Ayna yanıt verdi.

Bunun özellikle yapılmış birşey olmadığını söyleyen Ayna, "Arkadaşlarımızın giydiği kıyafetlerin farkına bile varmadık. Çok yoğundular. Biz varmadığımız gibi onlar da kıyafetlerin farkında değildiler. Ankara'ya gelişleri konusunda kendileri karar verecek. Eğer gelmek isterlerse gelebilirler. Çünkü biz bundan sonrasına karışmıyoruz. Ankara konusunu onlarla oturup doğru düzgün zaten konuşmadık" dedi.