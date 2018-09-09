Türk ve Almanlara ait iş yerleri ve otomobiller yandı…O anlar kamerada

Mümin KARACA, KARLSRUHE, (DHA) – Almanya’da Türklere ait market ile Almanlara ait 2 iş yeri yandı.İş yerleri ile park halindeki otomobillerin alevli şekilde yandığı anlar ise amatör kamera tarafından kaydedildi.



Olay sabah 06:00 sıralarında Almanya’nın Karlsruhe kenti yakınlarındaki Bretten kasabasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre patlama sesi duyarak dışarı çıkan mahalle sakinleri, Ramazan ve Yıldırım Aslan kardeşlere ait market ile Alman işletmecilere ait pizzacı ve tamirhanenin yandığını gördü. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışma sonrası yangını tamamen söndürdü.



İş yeri sahibi Ramazan Aslan, arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine geldiğini belirterek, “Yangının nerden çıktığı araştırılıyor. Her şey kül oldu. İlerleyen günlerde nedenini öğreneceğiz” dedi.

Yangın sonrası market, pizzacı ve tamirhane kullanılamaz hale gelirken; 7 otomobil de kül oldu. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında, yaklaşık 200 bin Euro civarı hasar oluştuğu belirtildi. Polis, yangının kundaklama mı yoksa bir ihmalden mı çıktığını araştırıyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yangından görüntüler

-Olay yerinden görüntüler

​-Ramazan Aslan ile röportaj