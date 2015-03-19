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Dünya
Deutsche Welle

Türk ve Alman gençleri 'Köprü'de buluşacak

Türkiye ve Almanya arasında öğrenci ve gençlik değişimlerinin yoğunlaştırılmasına yönelik anlaşma Ankara'da imzalandı.

19 Mart 2015 19:03


Türkiye ve Almanya arasında gençlere yönelik sosyal -kültürel çalışmalar yapan “Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya“ kuruluşu ile Türkiye Ulusal Ajansı, öğrenci ve gençlik değişimi konusunda bir anlaşma imzaladı. Ankara'da imzalanan anlaşma kapsamında iki ülke arasında düzenlenen gençlere yönelik değişim programlarının sayıları artırılarak, gençlerin bu programlara daha yoğun olarak katılmaları teşvik edilecek.

Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya Kuruluşu Genel Müdürü Dr. Catharina Dufft, Türkiye Ulusal Ajansı ile sürdürülen görüşmelerin sonucunda imzalanan anlaşmayla ilgili, “İki ülke ilişkilerini Avrupa’daki ortak gelecek doğrultusunda uzun vadeli işbirliği ile daha da yoğunlaştıracağımıza inanıyoruz” dedi.

Türkiye Ulusal Ajansı Direktörü Mesut Kamiloğlu ise anlaşma ile iki ülke arasındaki gençlik değişim programlarının hız kazanacağını ifade etti.

Mercator Vakfı'nın bir girişimi olarak Düsseldorf kentinde kurulan Gençlik Köprüsü Türkiye – Almanya, Türk ve Alman devletleri ile özel teşebbüslerin katkısıyla çalışmalarını sürdüren bir sivil toplum kuruluşu. Türkiye Ulusal Ajansı ise Türkiye'de Avrupa Birliği (AB) Bakanlığı'na bağlı olarak AB eğitim ve gençlik programlarının Türkiye'de uygulanmasından sorumlu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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