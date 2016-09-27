Türk vatandaşları Rusya'ya pasaportsuz mu girecek?

Gürcistan ve KKTC'den sonra Rusya'ya kimlik belgeleriyle, yani pasaportsuz giriş gündemde. Ankara-Moskova hattında başlayan temasların kısa süre içinde netlik kazanması bekleniyor.

Akşam gazetesinden Mahmut Gürer'in haberine göre, Türkiye ile Rusya arasında ilişkilerin normalleşmesinin ardından, iki ülke arasındaki yakınlaşmayı daha ileri götürecek adımlar da atılıyor. Bu kapsamda iki ülke vatandaşlarının, pasaportsuz -sadece kimlik belgesiyle- karşılıklı ziyaretler gerçekleştirebilmesi için çalışmalar yürütüldüğü vurgulandı. Ankara ile Moskova arasında uçak kriziyle bozulan ilişkiler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Moskova ziyaretiyle birlikte başta turizm ve ticaret konuları olmak üzere yeniden normalleşme sürecine girmişti.

İkili görüşmeler sürüyor

İki ülkenin hükümetleri arasında yürütülen temaslarla atılan karşılıklı adımlar, pasaportsuz seyahatin yolunu da açıyor. Bu çerçevede önce Rusya’nın Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulaması kaldırılacak ardından da iki ülke vatandaşları, sadece kimlik belgeleri ile karşılıklı seyahat edebilecekler. Pasaportsoz seyahat konusundaki teklifin Türkiye tarafından gündeme getirildiği, Rus tarafının da bu teklife sıcak yaklaştığı belirtildi. Türkiye ile Rusya arasında devam eden görüşmelerin önümüzdeki günlerde netice vermesi ve sadece kimlik belgesi ile seyahat uygulamasına geçilmesi bekleniyor.

Gürcistan ve KKTC'den sonra 3. ülke olacak

Halen Almanya, Belçika, Fransa, Gürcistan, İsviçre, İtalya, KKTC ve Yunanistan’ın da aralarında bulunduğu 14 ülke vatandaşı, Türkiye’ye kimlik belgeleriyle giriş yapabiliyor. Türk vatandaşlarına kolay seyahat fırsatı sunan Türkiye'nin hemen yanıbaşında yer alan bu iki ülkeye, sadece nüfus cüzdanınızı kullanarak, 90 güne kadar giriş yapabilme hakkı bulunuyor. Türkiye vatandaşlarının ise sadece Gürcistan ve KKTC’ye kimlik belgeleriyle giriş yapmalarına izin veriliyor.