Türk vatandaşı olmadığı için maaş bağlanmayan Vietnamlı şehit eşi, ülkesine döndü

Diyarbakır'da tuzağa düşürülüp, şehit edilen polis memuru Tansu Aydın'ın Vietnamlı eşi Vu Yhuy Tuanvi'ye Türk vatandaşlığına geçmediği için şehit maaşı bağlanmamıştı. Başbakan Ahmet Davutoğlu, şehit eşine maaş verilmesi için talimat verdi.

Tuanvi, şehit olan eşinin tabutunun yanına uzanarak ağlamıştı. Henüz 2 aylık evli olduğu eşini teröre kurban veren Vietnamlı kadın, Türk vatandaşlığına geçemediği için şehit maaşı bağlanmamıştı.

Şehit polisin Zonguldak'taki cenaze töreninde Budist inancına göre dua eden ve ağıtlar yakan Vietnamlı kadın, ülkesine dönmeyi düşünmediğini söylemiş, "Ona sonsuza dek eş olmaya söz vermiştim ve öyle olacak. Onu burada bırakıp ülkeme dönmeyi düşünmüyorum" demişti. Ancak Vu Yhuy, Türk vatandaşlığına geçemediği için yasal haklardan faydalanamamıştı.

Ülkesine döndü

Yasalara göre, bir Türk ile evlenen yabancı uyruklu kişi, ancak 3 yıl içinde Türk vatandaşlığını elde edebiliyor. Tansu Aydın şehit düştüğünde henüz 2 aylık evli oldukları için Vietnamlı kadına şehit maaşı bağlanamadı. Genç kadın ülkesine dönmek zorunda kaldı.

Antalya'da yaşayan ve kardeşi Tansu ile Vu Yhuy'un tanışmalarını sağlayan Banu Aydın İlleez, "Kardeşimi kaybedeli 267 gün oldu. O günden sonra ne annemin ne de babamın, hiçbirimizin yüzü gülmedi. Ailecek yüreğimiz yanıyor. Kardeşimin şehit düşmesinin ardından babamın kanser hastalığı tekrarladı. Annemin psikolojisi bozuldu. Vu Yhuy ülkesine dönmek zorunda kaldı. Katiller en ağır cezayı alsın" dedi.

Trafik polisi Tansu Aydın (37) Diyarbakır'ın Şehitlik semtinde kaza ihbarına gidince pusuya düşürülmüştü.