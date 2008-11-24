Türk üzümü sağlığa zararlı

Greenpeace uzmanları, 5 ülkeden Almanya’ya götürülen, 121 üzümü test etti. Türkiye’de yetiştirilmiş üzümlerin yüzde 56’sında kansere bile yol açabilen kimyasal madde bulundu.



Çevre koruma örgütü Greenpeace’in 5 ülkeden ithal edilerek Almanya’da satışa sunulan üzümler üzerinde yaptığı testlerde, Türkiye’de yetiştirilip ülkeye gönderilen üzümlerin yüzde 56’sının “sağlığa zararlı” olduğu sonucu çıktı.

Türk üzümlerinin, bir kısmı yıkanarak arındırılabilen 8 kimyasal madde içerdiği, bu kimyasalların uzun vadede genetik yapıya zarar verip kansere yol açabildiği belirtildi.



En yüksek Türkiye’de



Bild am Sonntag gazetesinin haberine göre Greenpeace uzmanları, 5 ülkeden Almanya’ya götürülen ve 17 süpermarkette satılan 121 üzüm numunesini test etti.

Türkiye’de yetiştirilen üzümlerin yüzde 56’sında sağlığa zararlı kimyasal maddeler bulunduğu belirlendi.

Greenpeace uzmanı Manfred Krautter, İtalya’dan gelen üzümlerin yüzde 36’sının, Fransa, İspanya ve Yunanistan’dan getirilerek Alman marketlerinde satılan üzümlerin ise yüzde 25’inin “tavsiye edilemez” olduğunu vurguladı.



‘Satışı durdurulmalı’



Ekim ayı ortalarında yapılan testlerde Türkiye’den götürülüp Almanya’daki Real marketler zincirinde satılan “Sultana çekirdeksiz üzümleri”nin insan sağlığına zararlı olduğu, normal değerlerin iki katından fazla kimyasal madde içerdiği kaydedildi.

Greenpeace’in, piyasaya sürülmemesi gerektiği halde “Sultana çekirdeksiz üzümleri”ni satan Real ve ana firma Metro ile Kaufhof hakkında suç duyurusunda bulunacağı belirtildi. Greenpeace uzmanı Manfred Krautter, “Tüketicilerin sağlığını tehdit eden üzümlerin Almanya’da satılmasına izin verilmemeli. Bunların satışı durdurulmalı” dedi.



Gelişimi engelliyor



Üzümlerde, mantarla mücadele amacıyla kullanılan bir kimyasal madde bulunduğu, bu maddenin hayvanlar üzerinde yapılan testlerde erkeklik hormonlarını engellediğinin belirlendiği, aynı zamanda çocukların gelişimine zarar verebileceğine işaret edildi.

Real ise suçlamaları reddederek üzümlerde bulunan kimyasal maddelerin Avrupa Birliği’nin (AB) belirlediği standart ölçümlere uygun olduğunu belirtti, bu üzümlerin satılmasında bir sakınca olmadığı vurgulandı.

Greenpeace, üzüm testlerinin sonuçlarını bugün Hamburg’da düzenleyeceği basın toplantısında kamuoyuna duyuracak.



