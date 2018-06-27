Türk uzmanların araştırması: Amalgam dolgular ileri MR cihazlarında civa salımına yol açıyor

Türk uzmanların yaptığı araştırmada, amalgam diş dolgularının, son teknoloji görüntüleme cihazlarına maruz kalması durumunda vücuda zehirli civa salımına yol açtığı sonucuna varıldı.

Radyoloji adlı uluslararası bilim dergisinde yayımlanan, Kırıkkale ve Akdeniz Üniversiteleri'nde yapılan araştırmaya göre, yeni geliştirilen ileri teknolojili görüntüleme cihazlarına 20 dakika maruz kalmanın civa salımı için yeterli olduğu görüldü.

Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Selmi Yılmaz ve ekibinin yaptığı araştırmada çeşitli nedenlerle çekilmiş 60 amalgam dolgulu, 24 saat boyunca ayrı kaplarda, yapay tükürük içinde bekletildi. Kontrol grubu olan 20 diş sadece türükükte kaldı.

Daha sonra da 20'si 7 Tesla adı verilen ileri teknolojili MR cihazlarında, 20'si de konvansiyonel MR cihazlarında incelendi.

Konvansiyonel cihazlarla incelenen amalgam dolgulu dişlerde anlamlı bir fark görülmedi. Ancak yüksek teknolojili görüntüleme cihazları dört kat daha fazla civa salımına yol açtı.

BBC Türkçe'ye konuşan Dr. Selmi Yılmaz, amalgam dolgularla ileri teknolojili görüntüleme cihazlarına girenler için acil bir durum bulunduğunu söylemek için daha çok araştırma yapılması gerektiğini söyledi.

Ancak Yılmaz tespit ettikleri civa miktarı için "Yedi Tesla görüntülemeye girenler için ben çok da güvenli olduğunu söyleyemem." diye konuştu.

Yılmaz daha net bir kanıya varılması için bu hastaların kan ve idrar örneklerine çeşitli zaman aralıklarıyla bakıp, vücudun salınan civanın ne kadarını emdiğini ve ne kadarının idrarla atıldığını tespit etmek gerektiğini de vurguladı.

Yedi Tesla görüntüleme cihazları henüz dünyada yaygın olarak kullanılmıyor ve Türkiye'de de yok.

Ancak bu cihazların özellikle Alzheimer hastalarının beyin görüntülemesinde iyi sonuçlar verdiği söyleniyor.

Dr. Yılmaz bu nedenle özellikle baş ve boyun bölgesindeki metallerin cihazla etkileşimine dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti.

Amalgam dolgular yerini giderek daha çok beyaz, seramik, kompozit dolgulara bıraktı.

Ancak İngiltere Diş Hekimliği Vakfı amalgam dolgunun güvenli olduğunu ve 150 yıldır kullanıldığını belirtti.

Ancak Vakıf, ileri teknolojili görüntüleme cihazlarının yarattığı bu yeni potansiyel riskin daha çok araştırılması gerektiğini kabul ediyor.

Civa zehirli bir madde ve belli bir dozda alındığında insan sağlığına zararlı.

Avrupa Parlamentosu, doğrudan sağlık nedenleriyle değil, çevrenin korunması için amalgam dolguların kullanımını yasaklamıştı.

Amalgam diş dolguları doğaya karıştığında, içindeki civa sudaki mikroplar tarafından metil civaya dönüştürülebiliyor.

Daha sonra bu madde, balık ve deniz ürünlerinin tüketilmesiyle zararlı olabiliyor.

İngiltere Diş Hekimliği Vakfı'nın Bilim Danışmanı Prof. Damien Walmsey "Çalışma, konvansiyonel görüntüleme cihazlarına giren hastaların endişelenmemesi gerektiğini gösteriyor. Amalgam dolgular azaldıkça bu sorun da zamanla azalacak. Ancak daha geçen yıl onay verilen ultra güçlü görüntüleme cihazlarının etkisi yakından incelenmeli" dedi.