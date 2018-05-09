Türk Ustalar isimlerini Guiness'e yazdırdı

İSTANBUL, (DHA)- TÜRKİYE’NİN farklı bölgelerinden gelerek İstanbul’da buluşan 100 pasta ve kurabiye ustası, hazırladıkları 1916 kurabiyeyi yan yana dizerek ‘dünyanın en uzun kurabiye zinciri’ kategorisinde Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi.

Yağ markası Turyağ tarafından Küçükçekmece Kibrithane’de düzenlenen, Turyağ Bahar Şenliği, pastacılık sektöründe çalışan usta ve ailelerinden oluşan yaklaşık 300 kişiye ev sahipliği yaptı. Sunuculuğunu oyuncu Bülent Parlak\'ın yaptığı Turyağ Bahar Şenliği boyunca konuklar bahar havasının ve eğlenceli turnuvaların tadını çıkarırken, \'dünyanın en uzun kurabiye zinciri\' kategorisinde bir ilke imza atıldı.

60 KİLO UN, 200 ADET YUMURTA KULLANILDI

Rekor için toplam 60 kilo un, 200 adet yumurta ve 40 kilo yağ kullanılarak hazırlanan kurabiyeler, Turyağ çalışanları ve çok sayıda ustadan oluşan 100 kişilik bir ekip tarafından ‘T’ harfini oluşturacak şekilde dizildi. Dünyanın en uzun kurabiye zinciri rekorunu kırmak için kullanılan 1916 kurabiyenin yapımında Turyağ’ın yeni kurabiye yağı Turyağ Kurabiye kullanıldı. Heyecanlı anlara sahne olan rekor denemesinde Guinness Dünya Rekoru yetkilisi bizzat hazır bulunarak \'dünyanın en uzun kurabiye zinciri\' rekorunun Turyağ tarafından kırıldığını teyit etti.

“KOLAY BİR İŞ DEĞİLDİ”

Turyağ Satış Direktörü Nedim Elcheik, 1916 kurabiyeyi yan yana dizmenin kolay olmadığını ifade ederek, “1916 yılından bugüne, endüstriyel yağlar ve pastacılık yağlarında daima yenilikçi kimliğimizle sektör profesyonellerine ve pastacılık ustalarına en yakın çözüm ortağı olarak destek veriyoruz. Türkiye’nin değerli ustalarıyla birlikte bir dünya rekoru kırdığımız için büyük gurur duyuyoruz. Rekorun kırıldığı kurabiye zincirinde kullanılan kurabiye adedinin, aynı zamanda Turyağ’ın kuruluş yılı olan 1916 ile aynı olması da bizim için ayrı bir anlam taşıyor. Türkiye’nin ustalarını ve Turyağ çalışanlarını bu rekordan dolayı tebrik ederim” dedi.

“PASTACILIKTA YETENEK ÖN PLANDA”

Hem hazırlıklar hem de rekor denemesi esnasında görev alan Turyağ Ustaları\'ndan Mahmut Okutucu, rekoru kırdıkları için mutlu ve gururlu olduklarını söylerken Mehmet Özcan ise, “1968\'de mesleğe girdim. Turyağ 102, ben de 50 yıldır sektördeyim. Böyle bir rekorun parçası olmaktan büyük mutluluk duyuyorum” dedi.

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