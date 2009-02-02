Türk ünlüler Gazze’den evlatlık alacak

Sabah gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ, Gazze’den evlalık almaya hazırlanan Türk ünlülerini yazdı.



Yüksel Aytuğ’un Sabah gazetesinde yayınlanan yazısı…



İlk kıvılcımı öğretmen okurumuz Dilek Yüksel çakmıştı. "23 Nisan Şenliği'ndeki gibi Gazzeli çocukları Türkiye'ye getirip, Türk ailelerin evlerinde ağırlayalım" önerisini getirmişti. Suya attığı taşın dalgaları halkalandı, büyüdü, her sahile ulaştı. Kızılay Genel Başkanı Tekin Küçükali projeye destek verdi. Biz, Kanaltürk'teki Medyatik- Gazze Özel canlı yayınında ünlü dostlarımızla birlikte "Gazze Ağlamasın" diye haykırıp, para topladık. Bugün de sıra atv'de... Ve şimdi bir başka hayali gerçekleştirmek için kolları sıvıyoruz. Gazze'nin yetim yavrularını bağırlarına basmak, onları evlat edinip, huzurlu bir yuvaya kavuşturmak isteyen vicdanlı, hayırsever Türk halkının bu dileğini yerine getirmeye çalışacağız. Yeni kampanyanın dümeni yine Türk Kızılayı'nda olacak. Kampanyaya ivme kazandıracak ilk hareket ise yine ünlülerden gelecek.



Kimler istiyor?



Medyatik'te sanatçı dostum Ege açıkladı. "Bir Filistinli çocuğu evlat edinmek istiyorum" dedi. Kıraç da benzer bir dileği Kızılay Başkanı Küçükali'ye iletmiş. Sadece onlar mı? Hakan Şükür, Ünal Karaman ve Hami Mandıralı gibi spor dünyamızın ünlü isimleri de Gazzeli çocukları evlat edinmek için adeta kuyruğa girmişler. Başkan Küçükali, Türkan Şoray, Sezen Aksu ve Rıdvan Dilmen gibi ünlülerden de benzer jestleri beklediğini söylüyor. Eminim gerisi de gelecek. Kızılay, hava köprüsüyle Gazze'den getirilecek yavrulara sıcak bir aile ortamı verebilecek, onları öz evlatları gibi sevecek, esirgeyecek ailelerin başvurularını bekliyor. Benim elektronik posta kutumda zaten daha önceden bu konuda başvuruda bulunan şefkatli Türk ailelerinin iletişim bilgileri mevcut. Hepsini, incelenmek üzere Kızılay'a yönlendireceğim. Bu arada, eğer Gazzeli çocukların Türkiye'ye gönderilmesinde bir sorun yaşanırsa, B planı da hazır. Bu durumda Kızılay, Gazze'de Arapça bilen pedagogların görev alacağı bir yetimhane inşa edecek. Canlı yayında heyecandan teşekkür etmeyi unuttuğum sevgili Dilek Öğretmen... Kendinle ne kadar övünsen azdır...



