Türk üniversiteleri yurtdışına açılıyor

YÖK, yurt dışında devlet üniversiteleri kuruyor. Almanya, Afganistan ve Azerbaycan'da Türk üniversitelerinin açılacağını belirten YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan, İTÜ, Ankara, Gazi ve Hacettepe üniversitelerinin çalışma içinde olduğunu söyledi. Özcan, vakıf üniversitelerine 'Siz de katılın' çağrısı yaptı.



Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) yurtdışında da devlet üniversiteleri kurulması için düğmeye bastı.



Yeni Şafak gazetesine konuşan YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, devlet üniversitelerini yurtdışına açılmaları için teşvik ettiklerini, yakında ilk olarak Almanya, Azerbaycan ve Afganistan'da Türk üniversiteleri kurmak için çalışma başlattıklarını söyledi.



Berlin’e Türk Üniversitesi



YÖK Başkanı Prof. Dr. Özcan, Almanya'nın başkenti Berlin'de İstanbul Teknik Üniversitesi'nin (İTÜ) üniversite kurmak istediğini, bu talebini önümüzdeki günlerde Alman Büyükelçiliği'ne ileteceklerini belirtti. Özcan, “İstanbul Teknik Üniversitesi Berlin'de üniversite açmak istiyor. İTÜ'nün Almanya ile çok uzun yıllara dayanan bir işbirliği var. Okulun başlangıcında Almanlar gelip çalışmışlar. 'Madem onlar gelip Türk-Alman Üniversitesi açıyorlar, biz de orada açalım' diyor arkadaşlar. Alman Büyükelçisi ile görüşerek kuruluş sürecini başlatıyoruz. Orada çok Türk var. Almanya'da çok ülkenin üniversitesi var; ama Türk Üniversitesi olmaması bir eksiklik tabii. Bu eksiği gidereceğiz” diye konuştu.



Sırada Bakü ve Kabil var



Tüm devlet üniversiteleri yönetimlerini dışarıya açılmaları için teşvik ettiklerini kaydeden Prof. Dr. Özcan, “Mesela yakında Ankara Üniversitesi de Azerbaycan'a gidebilir. Onlar da böyle bir hazırlık içindeler. Başkent Bakü'de arazi çok pahalı. Hükümetimiz yardım ederse devlet imkanlarıyla açılabilir. Çok zor şartlarda; ama ihtiyaç var. Hem Azerbaycan için hem de diğer Türki Cumhuiyetleri'nden de öğrenci gelir” açıklamasında bulundu.



Afganistan'ın başkenti Kabil'de de üniversite planladıklarını ifade eden YÖK Başkanı şu bilgiyi verdi: “Gazi, Hacettepe ve Ankara Üniversitesi de ortak bir konsorsiyumla Kabil'de Eğitim Fakültesi kuracaklardı. Sayın Başbakanımız bir üniversite açmanın sözkonusu olabileceğini söyledi. Onlar onun üzerinde çalışıyor.”



Hep İstanbul olur mu?



Sadece devlet üniversitelerinin yurtdışına açılmaları değil, vakıf üniversitelerinin de bu yönde çalışma yapmasını isteyen YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan, “YÖK olarak vakıflardan 2 şey istiyoruz: Birincisi, yabancı öğrencileri cezbetmeleri, İngilizce eğitim veriyorlar, yurtdışından öğrenci çekebilirler. İkincisi de, İstanbul dışında şube açmaları. Merkezi İstanbul'da olan vakıf üniversitesinin fakültesinin biri mesela Adana'da, biri de Kars'ta olsun. Hep İstanbul, hep İstanbul. İstanbul doydu. Anadolu'daki şehirlerin gelişimi için vakıf üniversitelerinin bu illere fakülte açmaları çok iyi olacaktır. Bu konuda her türlü kolaylığı sağlayacağız” diye konuştu.



Kürdoloji Araştırma Merkezi'ne onay



YÖK, İstanbul Üniversitesi Senatosu'nun "Kürdoloji Araştırma Merkezi" kurulmasına yönelik kararını onayladı. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, kararın, geçtiğimiz Cuma günü yapılan son Yürütme Kurulu toplantısında onaylandığını belirterek, "Bu kararla birlikte artık Kürtçe ile ilgili akademik çalışmaları başlatmış bulunuyoruz. Edebiyat Fakültesi bünyesinde olacak. Biri merkezde, 6'sı yurtdışından öğretim üyesi çalışmalara başlayacak. Bölüme öğrenci alınamasa da Kürtçe kursları açılabilecek" dedi. Özcan, İ.Ü dışında herhangi bir üniversiteden talep gelmediğini de belirtti.





