Türk Üniversiteleri 'en iyiler' listesinde

İngiltere'de 29 farklı bilim alanında yapılan sıralamada Türk üniversiteleri çeşitli bilim alanlarında ilk 200 listelerine girme başarısını gösterdi.



İngiltere'de QS (Quacquarelli Symonds) firması tarafından 29 farklı bilim alanında yapılan sıralamada ODTÜ, İTÜ, Boğaziçi, Bilkent ve İstanbul üniversiteleri, çeşitli bilim alanlarında ilk 200 listelerine girme başarısını gösterdi.

Türk üniversiteleri, 29 bilim alanı için yapılan listelerin 15'inde yer aldı.

ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde oluşturulan University Ranking by Academic Performance (URAP) laboratuvarları, İngiltere'de QS tarafından açıklanan ''Bilim Alanı Bazlı Dünya Üniversite Sıralaması''na ilişkin bir rapor hazırladı.

URAP Başkanı Prof. Dr. Ural Akbulut QS tarafından 29 farklı bilim alanında yapılan sıralamada ODTÜ, İTÜ, Boğaziçi, Bilkent ve İstanbul üniversitelerinin çeşitli bilim alanlarında ilk 200 listelerine girme başarısını gösterdiğini bildirdi.

Türk üniversitelerinin, 29 bilim alanı için yapılan listelerin 15'inde yer aldığını ifade eden Akbulut,

''Ancak aralarında hukuk, tıp ve eczacılık gibi alanların da olduğu 14 farklı bilim alanında listeye giren Türk üniversitesi yok.

Alan listelerinde, ODTÜ, inşaat mühendisliği alanında 51-100 arasına girerek büyük başarı gösterdi'' dedi.

Akbulut, ODTÜ, İTÜ ve Boğaziçi üniversitelerinin 6, Bilkent Üniversitesi'nin 4, İstanbul Üniversitesi'nin de 2 bilim alanı listesinde yer aldığını söyledi.