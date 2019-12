-Türk uçaklarına iniş yasağı kalktı ANKARA (A.A) - 21.11.2011 - Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Irak Sivil Havacılık Otoritesi'nin Türk uçaklarına uyguladığı iniş engelini 1 hafta süreyle kaldırdığını açıkladı. Çağlayan, bu gelişme üzerine her iki ülke uçaklarının da seferlerine başladığını bildirdi. Ekonomi Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Çağlayan, konuya ilişkin şu değerlendirmede bulundu: ''4 firmamız, 1990 yılından bu yana Irak devletinden alacağı olan 20 milyon dolara istinaden mahkemeden Irak Devletine ait menkul malların ve bu kapsamda Iraq Airways'e ait uçaklara haciz kararı almışlardı. Alınan bu karar üzerine Irak hükümeti Türk uçaklarının Irak'a uçmasına yasak getirmişti. Konuya ilişkin 4 firmamızla sürekli temas halinde oldum. Yaptığımız görüşmeler sonunda Irak Sivil Havacılık Otoritesi Türk uçaklarına uyguladığı iniş engelini, 1 hafta süreyle kaldırdı. Bu gelişme üzerine her iki ülke uçakları da seferlerine başladı. Bakanlığım koordinatörlüğünde alacaklı olan Türk firmaları 1 hafta içinde Irak kamu kurumları ile bir araya gelerek, sorunun kökten çözümünü konuşacaklar. Bunun en kısa sürede her iki tarafın da kabul edebileceği bir çözüme ulaşması için gereğini yapıyoruz.''