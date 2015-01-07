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'Türk uçakları vurulacak' iddialarına Dışişleri Bakanlığından açıklama

'Ülkemiz ile Libya arasında birçok kente devam etmekte olan sivil uçuşlar, bu zor dönemde, kardeş Libya halkının insani yardım ve ekonomik ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı yapmaktadır'

07 Ocak 2015 19:40

Dışişleri Bakanlığı, Libya hava sahasına girecek, sivil veya askeri Türk uçaklarının vurulacağı iddiaları ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Bu sorumsuz ve uluslararası hukuka aykırı açıklamanın hiçbir şekilde kabulü mümkün değildir. Ülkemizi hedef alan bu hasmane beyanı şiddetle kınıyoruz" denildi.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle;

"Libya Hava Kuvvetlerine' ait olduğu iddia  edilen Facebook sayfasından yapılan bir açıklamada, Libya hava sahasına girecek, sivil veya askeri Türk uçaklarının vurulacağı kaydedilmektedir. Bu sorumsuz ve uluslararası hukuka aykırı açıklamanın hiçbir şekilde kabulü mümkün değildir. Ülkemizi hedef alan bu hasmane beyanı şiddetle kınıyoruz.

Bu açıklamayı yapanların,  Libya'da hava saldırıları düzenleyerek sivil can kayıplarının yaşanmasına, ülke altyapısının tahrip olmasına neden olan ve uluslararası hukuk ile insan haklarını ihlal eden belirli kesimler olduğu açıktır. Uluslararası toplumun bugüne kadar hava saldırılarına karşı yeterli ve gerekli tepkiyi vermemesi bu sorumsuz açıklamayı yapanları şüphesiz cesaretlendirmiştir. Ülkemiz ile Libya arasında birçok kente devam etmekte olan sivil uçuşlar, bu zor dönemde, kardeş Libya halkının insani yardım ve ekonomik ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı yapmaktadır.  Konuyla ilgili gereken girişimler yapılmaktadır. Nitekim, ilk olarak BM Genel Sekreterinin Libya Özel Temsilcisi nezdinde girişimde bulunulmuştur"  

 

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