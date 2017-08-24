Türk uçakları, Rusya'da gösteri yapacak

Siyamend Kaçmaz, Moskova, 24 Ağustos (DHA) - Rusya Savunma Bakanlığı, Türk Yıldızları\'nın Uluslararası Askeri Teknik Forumu Ordu-2017\'nin üçüncü gününde Patriot parkında gösteri yapacağını bildirdi.

Savunma Bakanlığı\'ndan yapılan açıklamada, \"Podmoskovye\'de bulunan Kubinka\'da önde gelen Rus grupları hava gösterisine katılacaklar. Alabino poligonunda ise Türk Yıldızları gösteri yapacak\" denildi.

Ayrıca, bugün bilim ve iş programı çerçevesinde 43 yuvarlak masa toplantısı ve 6 gösteri düzenlenecek.

Ordu 2017 Forumu\'nda Ermenistan, Belarus, Hindistan, Kazakistan, Çin, Güney Kore, Pakistan, Slovakya, Tayland, Türkiye, Fransa, Çek Cumhuriyeti, Estonya ve Güney Afrika Cumhuriyeti dahil olmak üzere 14 ülkeden 78 yabancı şirket kendi tekniklerini sergiliyor.