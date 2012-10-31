Türk uçakları AB içindeki denetiminden sınıfı geçti

Türk uçakları AB ülkeleri arasında yapılan uçuş emniyeti ve havacılık güvenliği konusunda yapılan ve ‘SAFA’ adı verilen denetimlerde, başarı kazandı. Türk uçaklarına yurt dışında geçekleştirilen denetimlerdeki bulgu oranlarında önemli düşüş kaydedildi ve bu oranın 2010 yılında 0.91 iken bu yıl 0.67’ye indiği açıklandı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün konuyla ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Avrupa ülkelerinin yanı sıra Türkiye’nin de dahil olduğu SAFA Programı çerçevesinde, Avrupa Sivil Havacılık Emniyeti Ajansı(EASA) verilerine göre; Türk Havayolu işletmelerine yurt dışında gerçekleştirilen denetimlerdeki bulgu ortalaması, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından konan maksimum yüzde 0,8 hedefinin de altına inerek yüzde 0,67 olarak gerçekleşti.

2010 yılında bulgu ortalaması 0,91 olan Türk operatörlerinin SAFA Bulgu ortalamasının 0,8’e düşürülmesi hedefi doğrultusunda, havayolu işletmeleri ve yer hizmetleri kuruluşları ile bir dizi çalışma yapılarak, bulgu ortalaması 2011 yılında 0.87’ye düşürülmüştü. Avrupa ülkelerinin bulgu ortalamalarının 0,75’ten 0,86’ya yükseldiği geçtiğimiz yıl Türkiye’nin kaydettiği bu önemli iyileşmenin ardından, SHGM ve sivil havacılık sektörümüz bu yıl çalışmalarına daha fazla ağırlık vererek Türk uçaklarına yurt dışında gerçekleştirilen bulgu ortalamalarının yüzde 0.67’ye kadar iyileşmesini sağlayarak önemli bir başarıya imza attı.

Uçağın fiziksel durumu, kokpit ve kabinde uyulması gereken gerekliliklerin kontrol edildiği denetimlerde, uçakla seyahat esnasında yolcuların uçuş güvenliğini sağlayacak kuralların en üst düzeyde uygulanması amaçlanmaktadır."

SAFA Programına 2006 yılından itibaren dahil olan Türkiye’nin, geçtiğimiz yıllarda ECAC ülkeleri içinde denetimlerini en çok arttıran ülke olduğu belirtildi.