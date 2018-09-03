Türk turizminde dönüşüm: Turizm 4.0 Zirvesi

İstanbul, 3 Eylül (DHA) - Türk turizm sektöründe dönüşümün ele alınacağı Turizm 4.0 Zirvesi, TÜRKONFED ve GESİFED desteği BESİAD ev sahipliğinde 8 Eylül 2018 tarihinde Bodrum’da düzenleniyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un katılacağı ve açılış konuşmalarıyla başlayacak olan zirveye, Bodrum ve Muğla üst düzey kamu yöneticileri, akademi ve STK temsilcileriyle birlikte, iş dünyasından da yoğun bir katılım bekleniyor.

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) üyesi Güney Ege Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (GESİFED) çatısı altında yer alan Bodrum Esnaf Sanayici ve İş Adamları Derneği (BESİAD) ev sahipliğinde, Endüstri 4.0 devriminin Türk turizminde yarattığı dönüşümün masaya yatırılacağı bir zirve düzenlenecek. Bodrum’da ilk kez, TÜRKONFED ve GESİFED desteği ile BESİAD tarafından düzenlenecek olan Turizm 4.0 Zirvesi, 8 Eylül 2018 tarihinde Bodrum Royal Asarlık Beach Hotel’de yapılacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un katılımıyla, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, GESİFED Yönetim Kurulu Başkanı Aysun Nalbant ve BESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Köroğlu’nun açılış konuşmalarıyla başlayacak olan zirveye; Muğla Valisi Esengül Civelek, Muğla Belediye Başkanı Osman Gürün, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon’un yanı sıra kamu, özel sektör, akademi ve iş dünyasından temsilciler de katılacak. Zirvede ayrıca Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) gibi sektörün en önemli sivil toplum kuruluşlarının başkanları ile yönetim kurulu üyeleri de yer alacak.

“Turizm 4.0” paneli düzenlenecek

Türk turizminde yatırım stratejileri, sektörün finansmana erişimde yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileri, Endüstri 4.0 ile turizm ilişkisi, yeni turist davranışları ve eğilimleri, destinasyon yönetimi ve pazarlamasında medya ile dünyada değişen otelcilik endüstrisi gibi konuların ele alınacağı zirveye, Bodrum Belediyesi, Bodrum Ticaret Odası (BODTO) ve Bodrum Otelciler Derneği (BODER) de destek veriyor.

Zirvenin açılış konuşmalarının ardından düzenlenecek Turizm 4.0 Paneli ise GESİFED Başkanı Aysun Nalbant’ın moderatörlüğünde yapılacak. Panelin katılımcıları arasında TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, TÜRSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve TURCAS AŞ CEO’su Batu Aksoy, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ozan Bahar, TÜROFED Başkanı Osman Batuhan Ayık ve TTYD Başkanı Oya Narin yer alacak. (Fotoğraflı)