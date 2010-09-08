-TÜRK TURİZMİ DÜNYAYA TANITILACAK ANKARA (A.A) - 08.09.2010 - Türkiye, 2011 yılında, dünya turizm pazarında önem taşıyan Almanya, Rusya, Hollanda ve İngiltere başta olmak üzere 66 ülkede 153 fuara katılarak tanıtım ve pazarlamaya ağırlık verecek. Türkiye önümüzdeki yıl kamu-özel sektör işbirliği çerçevesinde 7'si büyük olmak üzere 116 fuara katılacak. Yurt dışı temsilcilikler aracılığıyla stant açılacak 37 fuarla birlikte Türkiye, gelecek yıl 66 ülkede 153 turizm fuarına katılacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye'nin sahip olduğu tarihi, turistik ve kültürel değerlerini etkili ve geniş bir şekilde tanıtmak, uluslararası turizm pazarındaki payını artırmak amacıyla katılacağı uluslararası turizm ihtisas fuarlarında, reklam kampanyalarında olduğu gibi destinasyonların ön plana çıkarılmasını amaçlayacak. Bu amaçla, başta Berlin ve Moskova fuarları olmak üzere, en çok turist gönderen ülkelerdeki fuarlarda Türkiye'nin tanıtımına yönelik faaliyetlerde bulunulacak. Bakanlık, Almanya'nın başkenti Berlin'de 9-13 Mart 2011 tarihleri arasında düzenlenecek ve dünyanın en önemli turizm fuarı olarak adlandırılan ''ITB Berlin Turizm Borsası''nda bu yıl da 3 bin 79 metrekare stant açacak. MITT Moskova Fuarı'nda da kiralanan bin 254 metrekare stant alanında 16-19 Mart 2011 tarihlerinde tanıtım çalışması yapılacak. 7-10 Kasımda gerçekleştirilecek World Travel Market (WTM) Londra Dünya Turizm Fuarı'nda geçtiğimiz yıl 729 metrekare stant açan Türkiye'ye, bu yıl 965 metrekarelik bir stant rezerve ettirildi. ITB Berlin, MITT Moskova ve WTM Londra 2011 fuarlarının, sadece turizm sektörü profesyonellerinin katıldıkları fuarlar olması nedeniyle standlarda öncelikle pazarlama ağırlıklı tur operatörleri, seyahat acentaları, oteller, havayolu şirketleri gibi profesyonel kuruluşlara yer verilecek. -FUAR TAKVİMİ- Türkiye, 2011 yılı fuar maratonuna 11-16 Ocak 2011 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Utrech (Hollanda) Turizm Fuarı ile başlayacak. Hollanda'nın ardından İspanya'nın başkenti Madrid'de 19-23 Ocak tarihlerinde Madrid Fitur Turizm Fuarı'nda yer alacak olan Türkiye, 17-20 Şubatta da BIT Milano Turizm Fuarı'nda, tanıtım ve pazarlama faaliyeti yürütecek. Türkiye, her yıl çok sayıda ülke ve binlerce turizm şirketinin katıldığı ITB Berlin Turizm Borsası'nda 9-13 Mart tarihlerinde yer alacak. Kültür ve Turizm Bakanlığının yanı sıra özel sektör temsilcileri de stantlar kiralayarak fuara iştirak edecek. Berlin'den dönecek turizmciler, bu kez 16-19 Mart arasında düzenlenecek MITT Moskova Turizm Fuarı için Rusya'ya gidecek. Turizmciler, Türkiye'ye en çok turist gönderen ikinci ülke konumunda olan ve pazardaki payı giderek büyüyen Rusya'dan daha çok turistin gelmesini sağlamak için tanıtım faaliyeti yürütecek. Türkiye'nin özel önem verdiği en büyük 7 fuarlık seri, 3-6 Mayıs tarihlerindeki Dubai (Birleşik Arap Emirlikleri) ve 7-10 Kasım tarihlerindeki WTM Londra Dünya Turizm Fuarı ile sona erecek. -66 ÜLKEDE 153 TURİZM FUARI- Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2011 yılında büyük fuarların yanı sıra özel sektörle birlikte dünyanın çeşitli ülkelerinde düzenlenecek fuarlarda da tanıtım yapacak. Türkiye önümüzdeki yıl kamu-özel sektör işbirliği çerçevesinde 7'si büyük olmak üzere 116, yurt dışı temsilcilikler aracılığıyla da 37 fuara katılacak. Böylece 66 ülkede 153 fuarda Türkiye standı açılacak. Bakanlık, çoğunluğu Almanya'da olmak üzere Fransa, İtalya, İngiltere, İsviçre, İsveç, ABD, Danimarka, Avusturya, Bulgaristan, Portekiz, Çin, İsrail, Yunanistan, Tunus, Japonya, Özbekistan, İran, Hindistan, Endonezya, Kanada, Belçika, Ukrayna, Malezya, Güney Kore gibi 66 ülkede Türkiye'yi temsil edecek.