Türk turizmci dünya turuna çıktı

Latif SANSÜR / KUŞADASI (Aydın), (DHA) - İSVİÇRE\'den Türkiye\'ye en fazla turist getiren Bentour firmasının sahibi Kadir Uğur, 2 yıl sürecek dünya turuna yelken açtı.

Merkezi İsviçre\'de bulunan Bentour Turizm\'in Onursal Başkanı Kadir Uğur, iki yıl sürecek olan dünya turuna Kuşadası\'ndan \"Yelkenler fora\" diyerek açıldı. Özel yapım \'Benswissyacht\' isimli 17 metre uzunluğunda olan Hanse 575 modeli yelkenli yat ile denize açılan Uğur, gezi boyunca kendisine armağan edilen \'Sinop Takası\' ve Kuşadası\'nın bayrağını taşıyacak. Pinebay Holiday Resort Oteli\'nin iskelesinden hareket eden turizmci Kadir Uğur\'u İstanbul Erkek Lisesi\'nden arkadaşı eski başbakanlardan Mesut Yılmaz, Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy, Belediye Başkanı Özer Kayalı, Sanatçı Nuri Alço, Türk turizmciler ve kalabalık bir topluluk uğurladı. İki yıl boyunca Kadir Uğur\'a Türk Kaptanı Murat Baltutan ve Alman uyruklu Kaptan Volker Braun eşlik edecek. Turizmci Kadir Uğur\'un izleyeceği rotanın asırlar önce Romus Romuls\'un yaptığı Roma İmparatorluğu\'nun kuruluş rotası olduğu belirtildi.

MESUT YILMAZ: MESLEĞİNİN DORUK NOKTASINDA

Kadir Uğur\'un İsviçre\'de en başarılı yabancı girişimci ödülüne layık görüldüğünü hatırlatan eski başbakanlardan Mesut Yılmaz, \"Şimdi mesleğinin doruk noktasına gelince ve arkasından onun gibi başarılı bir oğlu olunca dünya turuna çıkmaya karar verdi. Böyle güzel ama ufak bir tekne ile dünyayı dolaşmak biraz cesaret ve ustalık ister. Kadir\'de her halde ikisi de var ki bu işe talip oldu. Ona rüzgarın kararında olsun diyorum\" dedi.

Kadir Uğur\'un teknesi gözden uzaklaşıncaya kadar sahilde bekleyen Yılmaz, arkadaşıyla gurur duyduğunu söyledi.

TURİZMDE 50 YIL

Turizmde 50 yılını doldurduğunu vurgulayan Kadir Uğur ise şunları söyledi:

\"Turizm benim için bitmez ve bitemez. Türkiye turizmini de gidilmeyen yörelerde tanıtmam lazım diye düşündüm. Bu amaçla Almanya\'da bu tekneyi yaptırdık, oradan buraya yelkenle geldik. Kuşadası\'ndan da dünyaya açılıyoruz. Yanıma Türkiye\'den hatıra 500 eşya aldım. Diğer yat limanlarıyla temastayım. Turizmi bırakmıyorum. Gittiğim yerlerde yat kulüplerine üye olanlara, Türkiye akşamları düzenleyeceğim. Yola çıkmadan 20 kulübe yazdım, 4 tanesinden cevap geldi. Uğradığım 20 yat limanında Türkiye\'yi tanıtacağız.\"

TÜRKÇE- ALMANCA KİTABI DA YAZILACAK

İki yıl boyunca Türkiye\'den uzak kalacak olmanın kendisini hüzünlendirdiğini kayydenen Uğur sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Bu yolculuk için bir roman yazılacak. Frankfurt\'ta bir arkadaş hem Türkçe hem de Almanca olarak yayınlayacak. İnşallah sıhhatli bir şekilde dönersem imzalayıp sizlere verme şerefine nail olurum. Hedefimiz 19 Nisan 2019\'da Kuşadası\'na giriş yapmak. Son durağım İstanbul olacak. Doğduğum Büyükçekmece\'de bitiş partisi yapacağız inşallah. Hakkınızı helal edin.\"

Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı\'nın verdiği hediyelerden sonra kendisini uğurlamaya gelenleri tek tek kucaklayan ve hellalik alan Uğur ve ekibini otelin limanındaki dalgıçlar ve denizciler işaret fişekleri ile uğurladı.

Eski Başbakan Mesut Yılmaz\'ın bulunduğu yere bir selam dönüşü yapan tekne daha sonra ilk liman olan Yunanistan\'ın Samos adasına doğru yelken açtı.

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