-TÜRK TURİST DUBROVNİK'İ SEVDİ DUBROVNİK (A.A) - 11.07.2011 - Rixos Hotels Markadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Başak Erel, Türk turistlerin vizesiz ve yakın bir destinasyon olması nedeniyle son yıllarda Dubrovnik'e büyük ilgi gösterdiğini belirterek, ''2008 yılında Türk misafir oranı oda gecelemede yüzde 7 iken bu oran 2010'da yüzde 20'lere ulaştı. 2011'de ise yüzde 25'lere yükseltmeyi hedefliyoruz'' dedi. Hırvatistan'ın önde gelen turizm şehri Dubrovnik'teki Rixos Libertas'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Erel, Dubrovnik başta olmak üzere Rixos Hotels'in yurt içi ve yurt dışı yatırımları hakkında bilgi verdi. Erel, Dubrovnik'teki otelin İstanbul'dan sonra en önemli yatırımlardan biri olduğunu ifade ederek, oteli ilk açtıklarında büyük zorluklarla karşılaştıklarını, ancak şu an Hırvat hükümeti ve havayollarıyla iyi bir iletişim halinde bulunduklarını söyledi. Rixos Libertas Dubrovnik'in Hırvatistan'da gönüllü turizm ve kültür elçisi misyonu üstlendiğini anlatan Erel, şöyle konuştu: ''Vizesiz ve yakın bir destinasyon olması itibariyle son yıllarda Türk turist bölgeye büyük ilgi gösterdi. 2008 yılında Türk misafir oranı oda gecelemede yüzde 7 iken, 2010'da yüzde 20'lere ulaştı. 2011'de ise yüzde 25'lere yükseltmeyi hedefliyoruz. Destinasyonlarda konumlanan güçlü markaların başarılı olmasıyla tur operatörlerine baskı arttı. Dubrovnik'teki gelişim bu analizin bir örneği olarak karşımıza çıkıyor. Rixos Libertas Dubrovnik'in açılması, hem bölgenin tanıtımına katkı sağlamış oldu hem de direkt uçuşların başlaması ivme kazandı. Geçtiğimiz bayram dönemi bölge için sezon sonu olmasına rağmen Türk misafirlerin talebi sezon süresini uzattı ve Türkiye'den 40 uçak seferi düzenlendi.'' Erel, gönüllü kültür ve turizm elçiliğinin gereği olarak Kerem Görsev ve orkestrasının Rixos Hotels'in sponsorluğunda Dubrovnik yaz festivalinde sahne almasını sağladıklarını kaydetti. Otelin, Dalmaçya kıyılarında olmasının önemine dikkati çeken Erel, bölgenin UNESCO'nun dünya mirası listesinde yer aldığını, tarihi ve doğal güzellikleriyle gelenleri büyülediğini, Orta Çağ'a doğru bir zaman yolculuğuna çıkardığını anlattı. Erel, Rixos Hotels'n diğer yatırımlarına da değinerek, yakın zamanda Downtown Antalya'yı hayata geçireceklerini, şehrin kalbinde olan otelin, şehrin turizm hayatına ayrı bir heyecan katacağına inandığını ifade etti. -TÜRK DİZİLERİ, İKİ ÜLKEYİ YAKINLAŞTIRDI- Rixos Libertas Dubrovnik Genel Müdürü Jovo Sekulovic de otel yönetiminde 13 Türk vatandaşın görev aldığını belirterek, bir Türk zincirinin parçası olarak Türkiye'yi temsil etmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Sekulovic, Dubrovnik'in son birkaç yıldır Akdeniz'in en ünlü turistik merkezleri arasında sayıldığını ifade ederek, mimarideki Rönesans, Gotik ve Barok etkisinin şehri büyülü kılan en önemli özelliklerden olduğunu kaydetti. Türk dizilerinin Hırvatistan'da ilgiyle izlenmesi nedeniyle Türk imajının değiştiğini dile getiren Sekulovic, ''Eşim de Türk dizilerinin hayranı, yoğun olarak dizi izlediği için evde televizyonumu ayırmak zorunda kaldım. Türk dizileri, gelişen ilişkiler, kültür, yeme ve içme anlamında iki ülkenin ne kadar birbirine yakın olduğunu daha iyi anlama fırsatı verdi. Özellikle Kenan İmirzalıoğlı ve Bergüzar Korel çok ünlü. Türk futbolu ve basketbolu da yakından takip ediliyor. Fenerbahçe'de favori takımlar arsında geliyor'' diye konuştu.