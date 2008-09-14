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Yaşam

Türk topçusu Zaho'yu vurdu

Türk topçu birlikleri Kuzey Irak'ın Zaho ilçesine bağlı Türkiye- Irak sınırındaki dağlık alanlara ateş açtı.

14 Eylül 2008 03:00

Türk topçu birlikleri Kuzey Irak'ın Zaho ilçesine bağlı Türkiye- Irak sınırındaki dağlık alanlara ateş açtı.


Irak Devlet Başkanı Celal Talabani'nin lideri olduğu Irak Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (IKYB) internet sitesi, Türk topçu birliklerinin dün gece Kuzey Irak'ın Zaho ilçesine bağlı Türkiye- Irak sınırındaki dağlık alanlara ateş açtığını duyurdu.

İnternet sitesi, sınırda konuşlanan Türk topçu birliklerinin, dün gece Zaho'ya bağlı Nizduli ve Sile köylerinin kırsal alanını topçu ateşine tuttuğunu duyurdu. Yaklaşık 1 saat süren top atışlarından sonra meydana gelen can ve mal kaybı hakkında bilgi verilmezken, top atışının bölgede korku yarattığı iddia edildi.

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