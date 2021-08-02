Türk tiyatrosunun usta ismi Nedret Güvenç son yolculuğuna uğurlandı

Oyuncu, yönetmen ve seslendirme sanatçısı Nedret Güvenç, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde düzenlenen bir törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Sunuculuğunu Hakan Altıner’in yaptığı cenaze töreninde ilk sözü İBB Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Arslan aldı. Konuşmasında “Sanatçının vefatını haber aldığımızda biz daha harekete geçmeden Başkanımız Ekrem İmamoğlu aradı. ‘Nedret Hanım’a dair ne yapıyoruz?’ diye sordu. ‘Nedret Hanım’a yapabileceğimiz şeyleri mutlaka en iyi şekilde yapalım,’ dedi. Bugün burada olamadığı için son derece üzgün. Ben Nedret Hanım’ı ekranlardan izlediğim kadarıyla sanatçılara özgü halesiyle hatırlıyorum. Nedret Güvenç’i kaybetmiş olmanın üzüntüsünü yaşıyorum. Ama aynı zamanda bıraktığı eserlerle yaşayacağını bilmenin de mutluluğunu yaşıyorum” dedi.

Törende Dilek Türker, Türkan Kafadar, Nedim Saban, Gökçe Biçer, Uğurtan Atakan, Şahin Sekman ve Nergis Çorakçı da söz aldılar.

Cenaze törenine kızı Müjde Bilgütay, yeğeni Ece Uslu, İBB Kültür Daire Başkanlığı Koordinatörü Figen Ayhan Karakelle, Şehir Tiyatroları Müdürü Ceyhun Ünlü, Sahne Direktörü Ayşegül İşsever, Müdür Yardımcıları Mehmet Karaosman, Oytun Askeroğlu, sanatçılar Suna Keskin, Göksel Kortay, Ulvi Alacakaptan, Çiçek Dilligil, Bora Öztoprak, Sevinç Erbulak, Aslı İçözü ve Süeda Çil’in aralarında olduğu çok sayıda isim katıldı.

Nedret Güvenç kimdir?

5 Eylül 1930, İzmir Çeşme’de doğdu. İlkokulu Bornova’da okudu. Bornova Ortaokulu’nda okurken müzik ve tiyatroyla tanıştı. 14 yaşında Karel Capek’in “Yaşadığımız Devir” adlı savaş karşıtı bir oyununda başrol oynadı. İzmir’de eğitimini tamamladıktan sonra Ankara Devlet Konservatuarı'nda şan ve piyano eğitimi alan sanatçı, tiyatroya ağırlık vermeye karar verdi. 17 Şubat 1948'de İzmir Şehir Tiyatrosu’nda “Portakal Kabukları” adlı oyunla ve “Hanımlar Terzihanesi” oyunuyla 17 yaşında İzmir Şehir Tiyatrosu’nda profesyonel olarak sahneye ilk kez çıktı. Şehir Tiyatroları 1950 yılında kapatılınca ailesiyle birlikte İstanbul'a taşındı.1950-1951 sezonunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'na katıldı. 1959-1960 yılları arasında üç sezon boyunca Cüneyt Gökçer’in davetiyle Ankara Devlet Tiyatrosu'nda da konuk oyuncu olarak sahneye çıkan sanatçı, sonrasında tekrar İstanbul'a döndü. 200’den fazla tiyatro oyununda başrol oynayan Güvenç'in bu dalda pek çok ödülü vardır.

1974'te "En Büyük Kumar" ile yönetmenliğe başlayan sanatçı, 1995'te emekli olduğu İstanbul Şehir Tiyatroları'ndan sonra "Tiyatro İstanbul" bünyesine katıldı. Güvenç’in, öykü ve hikâye denemeleri bulunmakta. 1998 yılında Kültür Bakanlığı'nca verilen Devlet Sanatçısı unvanını aldı. Türkiye’nin 2009 yılında Dünya Tiyatro Günü bildirisini yazdı. 9 Mart 2010 günü İzmir Bornova Çamdibi’de Nedret Güvenç adına tiyatro sahnesi açıldı. Sanatçının Müjde isimli bir kızı vardı.

Ödülleri

2012-16. Afife Tiyatro Ödülleri, Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü

1997- Afife Tiyatro Ödülleri, En Başarılı Kadın Sanatçı Ödülü: Eskimeyen Oyun

Altın Portakal: Kötü Tohum

Türk Film Dostları Derneği Ödülü: Kanlı Para

İlhan İskender Ödülü: Cyrano de Bergerac’daki Roxanne rolü ile

Kültür Bakanlığı Onur Ödülü: Günden Geceye

Avni Dilligil En Başarılı Kadın Oyuncu Ödülü: Günden Geceye ve Aşk Mektupları’ndaki rolleriyle iki kez: Schiller Madalyası: Hile ve Sevgi

Oyunları:

Hep Ve Hiç

Eski Şarkı

Ölü Kraliçe

Othello

Ahretten Selam

Soygun

Şakacı

Mavi Yapraklı Ev

Kendini Bulmak

Sonbahar Fırtınası

Söyle Geleyim Mi? Gelmeyeyim Mi?

Dikenli Yol

Gizli Anne

Peer Gynt

Kahvehane

Suların Altındaki Yol

İvanov

İlk Göz Ağrısı

Dört Albayın Aşkı

Aşk Mektupları

Çalıkuşu

Yarış Bitti

Yanlışlıklar Komedyası

Kireçli Bahçe

Coriolanus

Mor Defter

Cendere

Macbeth

Güneş Batarken

Tartuffe

Bozuk Düzen

Kuru Gürültü

Evcilik Oyunu

Öyle Bir Nevcihan

Taziye

Kralın Kısrağı

Hırçın Kız

Ya Devlet Başa Ya Kuzgun Leşe!

Günden Geceye

Vişne Bahçesi

Genç Osman

Kanlı Düğün

Hortlaklar

Yönettiği Oyun

1974’de En Büyük Kumar

Kitapları

Kum Zambakları

Bir Zamanlar İzmir’de

Dinle Beni

Aşk Yoksunları

Plakları

Memleket İsterim/Kara Koyun

Talih Kuşu

Kardelen