Türk tiyatrosunun usta ismi Nedret Güvenç son yolculuğuna uğurlandı

Oyuncu, yönetmen ve seslendirme sanatçısı Nedret Güvenç, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde düzenlenen bir törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Sunuculuğunu Hakan Altıner’in yaptığı cenaze töreninde ilk sözü İBB Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Arslan aldı. Konuşmasında “Sanatçının vefatını haber aldığımızda biz daha harekete geçmeden Başkanımız Ekrem İmamoğlu aradı. ‘Nedret Hanım’a dair ne yapıyoruz?’ diye sordu. ‘Nedret Hanım’a yapabileceğimiz şeyleri mutlaka en iyi şekilde yapalım,’ dedi. Bugün burada olamadığı için son derece üzgün. Ben Nedret Hanım’ı ekranlardan izlediğim kadarıyla sanatçılara özgü halesiyle hatırlıyorum. Nedret Güvenç’i kaybetmiş olmanın üzüntüsünü yaşıyorum. Ama aynı zamanda bıraktığı eserlerle yaşayacağını bilmenin de mutluluğunu yaşıyorum” dedi.
Törende Dilek Türker, Türkan Kafadar, Nedim Saban, Gökçe Biçer, Uğurtan Atakan, Şahin Sekman ve Nergis Çorakçı da söz aldılar.
Cenaze törenine kızı Müjde Bilgütay, yeğeni Ece Uslu, İBB Kültür Daire Başkanlığı Koordinatörü Figen Ayhan Karakelle, Şehir Tiyatroları Müdürü Ceyhun Ünlü, Sahne Direktörü Ayşegül İşsever, Müdür Yardımcıları Mehmet Karaosman, Oytun Askeroğlu, sanatçılar Suna Keskin, Göksel Kortay, Ulvi Alacakaptan, Çiçek Dilligil, Bora Öztoprak, Sevinç Erbulak, Aslı İçözü ve Süeda Çil’in aralarında olduğu çok sayıda isim katıldı.
Nedret Güvenç kimdir?
5 Eylül 1930, İzmir Çeşme’de doğdu. İlkokulu Bornova’da okudu. Bornova Ortaokulu’nda okurken müzik ve tiyatroyla tanıştı. 14 yaşında Karel Capek’in “Yaşadığımız Devir” adlı savaş karşıtı bir oyununda başrol oynadı. İzmir’de eğitimini tamamladıktan sonra Ankara Devlet Konservatuarı'nda şan ve piyano eğitimi alan sanatçı, tiyatroya ağırlık vermeye karar verdi. 17 Şubat 1948'de İzmir Şehir Tiyatrosu’nda “Portakal Kabukları” adlı oyunla ve “Hanımlar Terzihanesi” oyunuyla 17 yaşında İzmir Şehir Tiyatrosu’nda profesyonel olarak sahneye ilk kez çıktı. Şehir Tiyatroları 1950 yılında kapatılınca ailesiyle birlikte İstanbul'a taşındı.1950-1951 sezonunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'na katıldı. 1959-1960 yılları arasında üç sezon boyunca Cüneyt Gökçer’in davetiyle Ankara Devlet Tiyatrosu'nda da konuk oyuncu olarak sahneye çıkan sanatçı, sonrasında tekrar İstanbul'a döndü. 200’den fazla tiyatro oyununda başrol oynayan Güvenç'in bu dalda pek çok ödülü vardır.
1974'te "En Büyük Kumar" ile yönetmenliğe başlayan sanatçı, 1995'te emekli olduğu İstanbul Şehir Tiyatroları'ndan sonra "Tiyatro İstanbul" bünyesine katıldı. Güvenç’in, öykü ve hikâye denemeleri bulunmakta. 1998 yılında Kültür Bakanlığı'nca verilen Devlet Sanatçısı unvanını aldı. Türkiye’nin 2009 yılında Dünya Tiyatro Günü bildirisini yazdı. 9 Mart 2010 günü İzmir Bornova Çamdibi’de Nedret Güvenç adına tiyatro sahnesi açıldı. Sanatçının Müjde isimli bir kızı vardı.
Ödülleri
2012-16. Afife Tiyatro Ödülleri, Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü
1997- Afife Tiyatro Ödülleri, En Başarılı Kadın Sanatçı Ödülü: Eskimeyen Oyun
Altın Portakal: Kötü Tohum
Türk Film Dostları Derneği Ödülü: Kanlı Para
İlhan İskender Ödülü: Cyrano de Bergerac’daki Roxanne rolü ile
Kültür Bakanlığı Onur Ödülü: Günden Geceye
Avni Dilligil En Başarılı Kadın Oyuncu Ödülü: Günden Geceye ve Aşk Mektupları’ndaki rolleriyle iki kez: Schiller Madalyası: Hile ve Sevgi
Oyunları:
Hep Ve Hiç
Eski Şarkı
Ölü Kraliçe
Othello
Ahretten Selam
Soygun
Şakacı
Mavi Yapraklı Ev
Kendini Bulmak
Sonbahar Fırtınası
Söyle Geleyim Mi? Gelmeyeyim Mi?
Dikenli Yol
Gizli Anne
Peer Gynt
Kahvehane
Suların Altındaki Yol
İvanov
İlk Göz Ağrısı
Dört Albayın Aşkı
Aşk Mektupları
Çalıkuşu
Yarış Bitti
Yanlışlıklar Komedyası
Kireçli Bahçe
Coriolanus
Mor Defter
Cendere
Macbeth
Güneş Batarken
Tartuffe
Bozuk Düzen
Kuru Gürültü
Evcilik Oyunu
Öyle Bir Nevcihan
Taziye
Kralın Kısrağı
Hırçın Kız
Ya Devlet Başa Ya Kuzgun Leşe!
Günden Geceye
Vişne Bahçesi
Genç Osman
Kanlı Düğün
Hortlaklar
Yönettiği Oyun
1974’de En Büyük Kumar
Kitapları
Kum Zambakları
Bir Zamanlar İzmir’de
Dinle Beni
Aşk Yoksunları
Plakları
Memleket İsterim/Kara Koyun
Talih Kuşu
Kardelen