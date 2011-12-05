Türk tırları Suriye'de mahsur kaldı

T24 - Suriye'nin son yaşanan gerginlikten sonra Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşmasını askıyla almasıyla, sınırda büyük bir kaos yaşanıyor. Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçen Türk tırları, Suriye girişte değişen gümrük vergilerinin yeniden hesaplanması nedeniyle uzun kuyruklar oluşturuyor.



Türkiye'den kalkan, hem Suriye'ye hem de bu ülke üzerinden transit geçiş yaparak Ortadoğu'daki diğer ülkelere gitmek için yola çıkan 700 tır, kasalarında ihraç mallarıyla Babel Hava Sınır Kapısı'nda bekletiliyor. Bununla birlikte çok daha fazla sayıda tır da belirsizlik nedeniyle Türkiye tarafında bekliyor.



Konuya yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre, uzun kuyruklara serbest ticaret anlaşmasının askıya alınması sonrası gümrük vergilerinin yeniden hesaplanması neden oluyor.



Ancak, iki ülke arasında yükselen siyasi tansiyonun da hesaplamaların geciktirilmesine neden olduğu yönünde de görüşler öne sürülüyor.



Suriye, 1 Aralık'ta anlaşmayı askıya aldığını açıklamıştı. Anlaşma, yürürlükteyken sınırdan geçen araçlar ya hiç ya da çok düşük gümrük vergisi ödüyordu.



Benzer sıkıntının Suriye'deki diğer sınır kapılarında da yaşandığına değinilirken, Ürdün'den Suriye üzerinden Türkiye'ye gelecek olan çok sayıda aracın da Ürdün-Suriye sınırında beklediği belirtiliyor.



Suriye plakalı araçlar ise yüklü dahi olsalar Türkiye'ye giriş veya çıkışlarında sorun yaşamıyor.





Geçiş ücretleri iki katına çıktı



Gümrük vergisiyle birlikte Türk taşımacılardan alınan geçiş ücretlerinin de iki katına çıktığı gelen bilgiler arasında yer alıyor.



Yetkililer, Dışişleri Bakanlığı'nın gerekli çalışmaları sürdürdüğünü ancak gıda başta olmak üzere, inşaat malzemesi ve tekstil ürünlerinin tırlarda beklediğine dikkat çekiyor.



Yaşanan bekleme ile birlikte artan taşıma ve ihracat yükünün, Türkiye'deki üreticilere artan maliyet olarak dönmesi bekleniyor.





