Türk terziden Obama’ya smokin

Atatürk’ün smokinlerini diken ailenin dördüncü kuşak oğlu Levon Kordonciyan, ABD Başkanı seçilen Barack Obama için çok özel bir smokin hazırlayıp gönderdi. Bu smokin özel günlerde giymesi için Obama’nın gardırobunda yer alacak



Şu aralar Yüksek Moda Şurası’nda Barack Obama’nın yemin töreninde ne giyeceği konuşuluyor. Beyaz Saray için gün sayan Obama’nın bu özel günde Hart Schaffner Marx marka tek düğme, sivri yakalı smokin giyeceği açıklansa da, Paul Smith’ten Ermenegildo Zegna, Marc Jacobs, DSquared2, Salvatore Ferragamo ve Tommy Hilfiger’a birçok ünlü markanın tasarımcısı çizimlerinde Obama’yı yemin töreni için giydirdi.



Obama’ya yemin töreninde giymesi için diktiği smokini gönderen dördüncü nesil terzi Levon Kordonciyan, Milliyet gazetesinden Melis Alphan’ın sorularını cevapladı:



Türkiye’den de biri var ki, Obama için hazırladığı smokini onun üzerinde göreceğimizden emin olabilirsiniz. Bu yemin töreni olmasa da, yakınlarda başka bir gün olabilir.

Atatürk’ün smokincisi olan ailenin oğlu Levon Kordonciyan’dan söz ediyorum. Onu bilen bilir. Bugüne kadar birçok devlet büyüğünün, Hasan Cemal ve Güneri Civaoğlu gibi gazetecilerin Özcan Deniz ve Tolga Çevik gibi ünlü oyuncuların smokinlerinde onun imzası var.



Ama tüm işleri arasında onun için en özel olanı, İstanbul Bilim Üniversitesi Rektörü Canan Karatay Efendigil’e diktiği kadın frağı. “Bir erkeğin bile bugün giymekten çekindiği bir kıyafeti taşıdı” diyor.



Levon bey ABD başkan adayları belli olduğunda seçilecek kişiye smokin dikme kararı almış. Obama seçilince hemen yeni Başkan’ın ölçüleri kendisine gelmiş. Ölçüleri ona bildiren ve smokini Beyaz Saray’a ulaştıracak kişiler Levon beyin New York ve Washington’da yaşayan akrabaları. Bu akrabalar Obama’nın yakın çalışma arkadaşlarıyla da sıkı ilişkiler içerisinde. Obama’nın da bu smokinden haberi var.



Kumaşlar Altınyıldız’dan



Levon beyden Obama’nın ölçülerini de öğrendim: “Boyu 1.84 metre. Kolları vücuduna göre uzun; 46 santimetre, yani standardın 3-4 santimetre üzerinde. Bacak boyu çok uzun. Boyuna göre bu ölçünün 104-105 santimetre olması beklenirken bacak boyu 112 santimetre. Boyun ölçüsü 43. Halbuki bedenine göre boyun ölçüsünün 38-39 olması lazım.”



Levon bey hazır kıyafet alırken Obama’nın kesinlikle sorun yaşayacağı görüşünde: “Ceket üzerine bol olur. Omuzları geniş, beli ince (82 cm); normalde bir omzunun 20 santimetre kadar olması lazım ama Obama’nın omuzları 24 santimetreye çıkıyor.”



Obama’nın bacakları çok ince olduğu için çok bol pantolonun üzerinde iyi durmayacağını düşünen Levon bey, yandan şeritli orijinal smokin pantolonu yapmış. Cekete ise orijinal smokin yakası olan mat satenden şal yakayı uygun görmüş: “Sivri yaka spor görünebilir, belki giymek istemez diye şal yaka kullandık. Şal yaka smokinin baş oyuncusudur. Sivri yaka ise takım elbiseden gelir.”



Kuşak ve papyon da yaka sateninden; yaka mendili ise organze.



Hiç sentetik kumaş kullanılmamış, hepsi ipek. Kumaşın markası Altınyıldız. Buruşmayan cinste ama yine de paket Beyaz Saray’a ulaştığında pres ütü yapılacakmış. Ön kısmı pliseli gömlek poplin kumaştan, terletmiyor. Cekette sadece kıl tela kullanılmış; böylece kumaşın yırtılması veya yıpranması pek söz konusu olmuyor. Smokin gömleklerinde düğmeler normalde siyah ruganla kaplı plastik olur ama Levon bey Obama’nın gömleğinin düğmeleri için aynen bir yüzük taşı gibi tırnakla korunan orijinal taş kullanmış.



45 numara ayakkabı giyen Obama’nın ayakkabıları da yine Levon beyin sahibi olduğu İskender Butik markalı: “İçinin derisi yumuşak. Obama’nın ayakları taraklı olmadığı için geniş kalıp kullanmak zorunda kalmadım.”



Kol düğmelerinin üzerindeki “B.O.” yazısı el yapımı. Onlarda da Levon beyin imzası var.

Ve yapımı 15 gün süren smokinin bütün malzemeleri Türk malı. Yani Obama bu smokini giydiğinde baştan ayağa “MADE in TURKEY” şeklinde dolaşacak.



Merak edenlere... Bu smokini normalde Levon bey bin 500 YTL’ye satıyor. Pazartesi günü smokin ABD’ye uçtu. Levon beye “Obama’nın üzerinde görseniz smokinizi tanır mısınız?” diye sorduğumda “Tanımaz mıyım? Onlar benim çocuklarım gibi” diyor: “Başta frak yapmayı düşündüm ama her zaman kullanmayacağı için vazgeçtim. İnşallah bunu beğenirse, frak da yapmayı düşünüyorum.”