Türk tenor Karahan, Moskova’da ayakta alkışlandı

Siyamend Kaçmaz/Moskova, (DHA)- Dünyaca ünlü Bolşoy Tiyatrosu\'nda sahne alan Türk tenor Murat Karahan, Moskova\'da ayakta alkışlandı.

Manon Lescaut operasında başrol oynayan Karahan, Des Grieux karakterine canlandırdı. Karahan, sahne performansı ve sesi ile adeta oyunu tek başına sırtladı. Seslendirdiği karakteri adeta sahnede yaşatan Karahan’ın performansı oyun sırasında sık sık alkışlar ve ‘Bravo’ nidaları ile takdir topladı. Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz ve eşi Sibel Diriöz’ün de izlediği operada Karahan, Rusya’nın başkentinde dakikalarca ayakta alkışlandı.

Karahan, daha önce 2013\'te tarihi Bolşoy Tiyatrosu\'na Lucia Di Lammermoor operasında başrol çıkarak Bolşoy\'da ilk sahne alan Türk tenor olmuştu. Rus sanat çevreleri tarafından büyük beğeni toplayan Karahan, daha sonra La Boheme ve La Traviata operalarında da Balşoy\'da başrol aldı. 2015\'te de Carmen operasının premiere temsilinde sahneye çıkan Karahan, dün akşam ara verdiği Bolşoy sahnesine Manon Lescaut operası ile çıkarak iki ülke arası da yaşanan sıkıntılı dönemin geride kaldığını ispatladı.

Türkiye\'yi dünyanın en büyük sahnelerinde gurur ile temsil ettiğini ancak Bolşoy\'da çıkmanın çok farklı olduğunu belirten Karahan, \"Bolşoy tarihi dokusu ve sanatsal zenginliği ile bambaşka bir seviye, burada sanatı iliklerinize kadar hissediyorsunuz. Bence bu soğuk ülkeyi sıcak tutan şey insanların içindeki sanat sevgisi. Türk-Rus ilişkileri arasında bir köprü olabilmek de çok mutlu ediyor beni \" dedi.

Manon Lescaut, Fransız yazar Abbé Prévosttarafından konusu 1731\'de yazılmış Manon Lescaut romanından alınmış, Giacomo Puccini tarafından bestelenmiş 4 perdelik bir opera.

Bolşoy Tiyatrosu

Rusya’nın ikonik sembollerinden birisi olan Bolşoy Tiyatrosu’nun günümüzdeki binası, 1824\'de yanan Petrovsky Tiyatro’sunun yerine inşa edildi. Bolşoy Tiyatrosu’nun sahneye çıkışı ise 1776 yılına dayanıyor. 200 yıldan fazla bir süredir perde açan Bolşoy Tiyatrosu’nun binası aynı zamanda Rus para birimi Ruble’nin 100’lük banknotların üzerinde de kendisine yer bulmuştur. Banknotların ön yüzünde Bolşoy Tiyatrosu\'nun ana girişi üzerinde yer alan \"quadriga\" heykeli, arka yüzünde ise tiyatronun ön cepheden genel görüntüsü yer alıyor.

Görüntü Dökümü

-Tiyatrodan detay görüntüler, oyundan kısa bölümler ve Karahan ile röportaj