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Kültür-Sanat

Türk tenor Almanya'da perdeyi kapattırmadı

Bülent Bezdüz, seyirciler tarafından uzun süre alkışlandı

14 Aralık 2016 15:39

Türkiye'yi yıllardan bu yana dünyada başarı ile temsil eden Tenor Bülent Bezdüz, Almanya'nın ünlü operalarından Bonn Operası'nda, büyük bir başarıya imza attı. Almanya'da sahnelenen Lucia di Lammermoor Operası'nda, Edgardo rolündeki tenor hastalanınca, operanın yönetmeni 4 yıl önce aynı rolü oynayan Bülent Bezdüz'e acil çağrıda bulunarak rolü oynamasını istedi. Gelmemesi durumunda perdeyi açamayacaklarını bildiren yönetmenin çağrısı üzerine Bezdüz, aynı gün, Almanya'nın Bonn kentine giderek prova yapmadan sahne aldı.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre; Bezdüz, sergilediği performansıyla, seyirciler tarafından uzun süre alkışlandı. Temsil sonrası Bezdüz'ü odasında tebrik eden operanın artistik direktörü sanatçıyı yeni sezon için Almanya'ya davet etti. Bezdüz, daha önce de solist alarak görev aldığı Londra Senfoni Orkestrası ile yaptığı kayıtlardan Truvalılar ve Falstaff operaları 3 Gramy ve Londra Flarmoni ile gerçekleştirdiği Ermione Operası kaydıyla da Gramafon ödülü almıştı. Dünyanın her yerinde 70'ten fazla operada sahne alan Bezdüz, halen Mersin Devlet Opera ve Balesi'nde solist sanatçı olarak görev yapıyor.
 

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