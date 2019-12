'Türk televizyonu seyretmeyin'

Batman'da, Demokrasi Platformu'nun düzenlediği, `Anadilde eğitim istiyoruz' mitinginde konuşan kapatılan DEP'in eski Milletvekili Leyla Zana, Kürtlerin diline sahip çıkmasını isteyerek, Kürtçe olmayan televizyonları izlememeleri, gazeteleri okumamaları çağrısında bulundu.



Batman'da Demakrasi Platformu'nun `Anadilde eğitim istiyoruz' mitingi Şafak Mahallesi Musa Anter Halkevi önünde yapıldı. Mitinge kapatılan DEP eski milletvekili Leyla Zana, DTP milletvekilleri Bengi Yıldız, Ayla Akat Ata, Osman Özçelik ile belediye başkanları ve il yöneticilerinin yanı sıra yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Mitinge katılanlar, teröristbaşı Abdullah Öcalan resimleriyle PKK flamaları taşıdı. Mitingte, `Sayın Öcalan'a özgürlük', `Kürt sorununa demakratik çözüm', `Dilimize özgürlük istiyoruz', `Dilimizi yasaklamayın' yazılı dövizler açıldı.



Konuşmasını Kürtçe olarak yapan Leyla Zana, katılımcılardan dillerine sahip çıkmalarını, Kürtçe olmayan televizyonları izlememeleri, gazeteleri okumamaları çağrısında bulundu. Zana şöyle konuştu:



"Ramazan'da oruçluyken dilimiz, damağımız nasıl kuruyorsa, Kürtçe dili de bizim için su ve ekmek gibidir. Son dönemlerde bazı kazanımlarımız da var. Tv ve gazetelerimiz, belediyelerimiz var. Ancak her şeyden eksik olan dil sorunumuz var. Her toplumun çok önemli unsuru vardır. Bunlar toprak, örf, adet ve geleneklerdir. Ancak bunların içinde dil yoksa, siz hiçbir şey değilsinizdir. Eğer dilin yoksa, yaşayacak toprağınız da yoktur. Bakın Polonya ve Rusya, önce dili yasakladı. Bir toplumun dili yoksa güvercin ve kuş gibidir. Ancak bir birine baka kalır. Her şeyden önce dil yarası, bizim yüreğimizin ilacıdır. kendi varlığımızı sürdürebilmemiz için dilimizi yaşatacağız. Eğer Türkiye'deki Tv ve gazeteler Kürtçe dili üzerinde durmuyorsa siz de bunları protesto edin. Kürtçe olmayan Tv ve gazeteleri okumayın. Devletten de taleplerimiz var. İlk başta anadilin yasal güvenceye alınması gerekir, asimilasyon ve engellerin kaldırılması gerekir. Dilin gelişebilmesi için koşulların sağlanması gerekir."



DTP Batman Milletvekili Ayla Akat Ata, "Dilimiz gururumuzdur. Halk dilsiz olmaz. Halk tarihsiz olmaz. Yeter artık Kürt dili üzerindeki baskı ve halkın üzerindeki baskılar kaldırılmalıdır" dedi. DTP Milletvekili Bengi Yıldız, belediye başkanlarının da mümkün olduğu kadar Kürtçe konuşmasının gerektiğini söyleyerek, "Bundan böyle Kürtçe Televizyon izleyiniz. Kürtçe kitap ve gazete okumanız gerekiyor. Parlamenter ve Belediye Başkanları dahil herkes zorunlu olmadıkça, Kürtçe dili dışında dil konuşmaması şarttır."