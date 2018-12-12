Türk Telekom'un kotasız internet tarifeleri belli oldu

Türk Telekom kotasız internet fiyatları, bugün resmi internet sitesinde yapılan güncellemeyle açıklandı. 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren Adil Kullanım Kotası olmadan hizmet vermeye başlayacak olan Türk Telekom, yeni paketlerini duyururken, istenen fiyatların oldukça yüksek olması dikkati çekti.

Türk Telekom'un duyurduğu AKM'siz paket fiyatları üzerine ShiftDelete'ten Emin Çıtak'ın derlediği habere göre, tarifelerden haberdar olan kullanıcılar Twitter'dan Ekşi Sözlük'e kadar pek çok sosyal medya platformunda fiyatlara tepki gösterdi.

4 MBPS için 60 TL

Türk Telekom'un açıkladığı tarifelerde fiyatlar arasındaki farklı belirleyen tek şey bağlantı hızları olduğu görülüyor. Tarifeleri S, M, L, XL, XXL şeklinde ayıran ISS, sabit telefonlu, yalın internetli kullanıcılarına ayrı ayrı seçenekler sunuyor.

60 TL’lik (59.90) pakette 4 Mbps gibi bir hız sağlanırken, 50 Mbps AKN’siz tarife isteyenlerin 250 TL gibi bir rakam ödemeleri gerekiyor. 100 Mbps limitsiz internet isteyenler ise 346 liraya varan aylık ücret ödemek zorundalar.

AKN’siz 13-24 ay taahhütlü yalın internet paketi fiyatları şöyle:

100 Mbps 346,90 TL

50 Mbps 259,90 TL

35 Mbps 159,90 TL

24 Mbps 129,90 TL

16 Mbps 102,90 TL

8 Mbps 89,90 TL

6 Mbps 79,90 TL

4 Mbps 69,90 TL