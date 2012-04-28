Türk Telekom'un altyapısı çöktü, Türkiye'nin interneti kesildi

Türk Telekom'un alt yapısını kullanan başta TTNET olmak üzere internet servis sağlayıcılarda sorun yaşanırken, internet tüm Türkiye'de koptu. İnternetin neden kesildiğine dair ise herhangi bir bilgi veya açıklama yapılmadı.

Cep telefonlarıyla internet girişiminde bir sorun yaşanmazken sabit hatlarla ilgili sorun yaşandı. İnternet kesintisi yaklaşık 2 saat sonra sona erdi. Gece 00.00 itibariyle Türkiye genelinde internete erişim sağlanabildi.



Operatörlerin internetinde herhangi bir sıkıntı yaşanmadı; sorun sadece Türk Telekom'un altyapısını kullanan sabit internet servis sağlayıcılarında meydana geldi... Kesinti yaklaşık 2 saat sürdü ve bu süre zarfında kullanıcılar şikayetlerini Facebook, Twitter gibi sosyal portallarda dile getirdi. 3G'de bir kopma olmadığından interneti kesilen kullanıcılar yine internete bağlanarak seslerini duyurdu.

Türk Telekom yetkileri sorunun giderilmesinin ardından twitter üzeriden şu açıklamayı yaptı:

"Yaşanan kisa süreli teknik bir aksaklık nedeniyle internet erişiminde bazi bölgelerde kisa süreli sorun yaşanmiş, ekiplerimizin anlık müdahalesi ile yaşanan sorun giderilmiştir. Bilgilerinize sunariz"

Redhack: Fiş çekildi

TTNET kesinti ile ilgili resmi bir açıklama yapmazken RedHack Grubu (Kızıl Hackerlar) ilginç bir iddia ortaya attı.

RedHack, kesintinin Türkiye'de resmi kurumlara yönelik bir siber saldırı nedeniyle gerçekleştiğini öne sürdü.

Anonymous Grubu'nun RedHack'e destek vermek amacıyla TTNet, Emniyet Genel Müdürlüğü, Adalet Bakanlığı, Yargıtay'a dün gece itibariyle bir saldırı başlattığı belirtildi.

İddiaya göre bu saldırılar sırasında Emniyet Genel Müdürlüğü ve Adalet Bakanlığı'nın sistemleri çökertildi, bu saldırılarla baş edilemeyince de Türkiye İletişim Başkanlığı (TİB), internet yurt dışı çıkışları kapattı.

Yine RedHack'e göre Anonymous'un saldırısına karşı alınan bu önlemden sonra kendi grupları yurt içinden saldırıyı devam ettirdiler, TİB de bu noktada 'fişi çekerek' tüm ADSL bağlantılarını kapattı. Böylece dün gece tüm Türkiye'de yaşanan internet bağlantı sorunu ortaya çıktı.

Şu saatlere kadar ne Telekom'dan ne de TİB'den bir açıklama gelmedi.