Türk Telekom'un 2017 yılı net kârı 1 milyar 136 milyon lira

İstanbul, 9 Şubat (DHA) - Türk Telekom, 2016 yılındaki 724 milyon lira net zararın ardından 2017 yılında 1 milyar 136 milyon lira net kâr açıkladı.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu\'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, şirketin konsolide gelirleri yüzde 12.6 artışla 18 milyar 140 milyon liraya yükseldi.

Türk Telekom CEO\'su Dr. Paul Doany, \"2017 yılı Türk Telekom Grubu için finansal, operasyonel ve stratejik açıdan öne çıkan bir yıl oldu. İyi işler sergiledik ve penetrasyonu arttırmaya, inovasyonu hızlandırmaya ve müşteriyi en öne koymaya odaklandıkça güçlü sonuçlar elde ettik. 2018 yılına yüksek bir ivme ve önümüzde önemli

fırsatlarla girdik\" dedi ve ekledi:

\"Dijitalleşme yolculuğumuzda özgün bir yol takip ediyoruz. Bir tarafta, ilk sonuçları oldukça teşvik edici olan Türkiye’nin ilk dijital klavyesi TAMBU gibi mobil uygulamalarımız var.

\"Diğer tarafta, iştiraklerimiz akıllı şehirler ve sağlık kampüsleri gibi BT projeleri ve SDN ve NFV gibi yeni nesil teknolojilerin, 5G/Nesnelerin İnterneti ile küçük hücre erişim teknolojisini besleyerek ticarileştirilmesi üzerine çalışıyor.

\"Bu yolculukta, bazı önemli ‘dikeylerde’ ve farklı ‘yataylarda’ parlak geleceği olan yeni fikirlere gelecek dönem yatırımlarımızda, şu anda kuruluş aşamasında olan Kurumsal Risk Sermayesi Şirketimiz bizi daha da destekleyecek.

\"Bütün faaliyetlerimizde, odak noktamız müşterilerimiz. 41.7 milyon müşteriye hizmet sunma konusunda ciddi bir sorumluluğumuz var.

\"2017’de, daha iyi bir müşteri deneyimi yolculuğu için doğrudan benim yönettiğim ve kendimizi müşterinin yerine koyduğumuz heyecan verici bir girişim olan “Empati Programını” başlattık.

\"Bu proje çerçevesinde benden başlayarak her bir Türk Telekom çalışanı sorunların belirlenmesi ve bunlara çözüm bulunmasında önemli bir rol oynamaktadır.

\"Bu projenin Ağustos ayındaki başlangıcından bu yana, ilk aramada çözüme kavuşturulan müşteri talep oranı önemli bir artış gösterdi ve 2018 yılında daha fazla ilerleme kaydetme yolunda kararlılığımız sürmekte.

\"Buna ek olarak, 250 Türk Telekom ofisimizin optimizasyonu için çalışıyoruz.

\"Bir taraftan ofislerde sunduğumuz ürün ve hizmet yelpazemizi arttırırken, pilot ofislerde iştiraklerimizden Innova ile geliştirdiğimiz akıllı mağaza konseptimizin lansmanını yakın zamanda gerçekleştirdik.

\"Bu şekilde, müşteri hizmetlerinde uçtan uca mükemmeliyeti güçlendirmeyi ve böylece şirketimizin değerini arttırmayı hedefliyoruz.\"